密室逃脫女員工扮鬼險「吊死」蔣萬安：立刻停業、開罰並追究責任

北市信義區一間密室逃脫館「邏思起子」昨晚發生驚悚的重大工安意外，一名女員工因工作需要扮「女吊死鬼」嚇人，竟差點把自己吊死。北市長蔣萬安今天受訪表示，他第一時間獲悉，即刻要求勞檢處現場稽查，要求立刻停業，後續也會依法開罰，及追究相關責任。

北市勞檢今天出爐，因這處密室脫逃場所，未採取必要預防措施（如雙人協同作業），已違職業安全衛生設施規則第21條規定，依法得處3萬元到30萬元罰鍰另外，勞檢處也發現，現場未實施風險評估及未使吳姓女員工接受職業安全衛生教育訓練部分，已違職業安全衛生法第5條第2項及職業安全衛生教育訓練規則第17條第1項之規定，亦將依法處理。

北市勞動局勞檢處表示，已要求現場停止營業，並要求雇主落實職災補償，強化現場危害風險鑒別，以保障勞工權益。

蔣萬安今天下午出席北市「公益台北愛心平台」感恩會受訪，對於台北市密室脫逃場所發生重大工安事件，蔣萬安表示，已經第一時間他獲悉之後，即刻要求勞檢處到現場現場稽查，他們回報業者確實違反相關職業安全衛生法及設施規則，所以們立刻要求停業，後續會依法開罰，以追究相關責任。