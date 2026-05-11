快訊

台指期夜盤試撮驚見雪崩跌停4,196點 法人：大戶兩操作為測試市場

伊朗戰爭第2波能源衝擊來了！亞洲比歐洲早4周有感 這區域最慘

拒攔查開車拖行撞死派出所長一審判死刑 女毒蟲真面目首曝光！

聽新聞
0:00 / 0:00

密室逃脫女員工扮鬼險「吊死」蔣萬安：立刻停業、開罰並追究責任

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導

北市信義區一間密室逃脫館「邏思起子」昨晚發生驚悚的重大工安意外，一名女員工因工作需要扮「女吊死鬼」嚇人，竟差點把自己吊死。北市長蔣萬安今天受訪表示，他第一時間獲悉，即刻要求勞檢處現場稽查，要求立刻停業，後續也會依法開罰，及追究相關責任。

北市勞檢今天出爐，因這處密室脫逃場所，未採取必要預防措施（如雙人協同作業），已違職業安全衛生設施規則第21條規定，依法得處3萬元到30萬元罰鍰另外，勞檢處也發現，現場未實施風險評估及未使吳姓女員工接受職業安全衛生教育訓練部分，已違職業安全衛生法第5條第2項及職業安全衛生教育訓練規則第17條第1項之規定，亦將依法處理。

北市勞動局勞檢處表示，已要求現場停止營業，並要求雇主落實職災補償，強化現場危害風險鑒別，以保障勞工權益。

蔣萬安今天下午出席北市「公益台北愛心平台」感恩會受訪，對於台北市密室脫逃場所發生重大工安事件，蔣萬安表示，已經第一時間他獲悉之後，即刻要求勞檢處到現場現場稽查，他們回報業者確實違反相關職業安全衛生法及設施規則，所以們立刻要求停業，後續會依法開罰，以追究相關責任。

北市長蔣萬安今天下午出席北市「公益台北愛心平台」感恩會。記者林麗玉／攝影
北市長蔣萬安今天下午出席北市「公益台北愛心平台」感恩會。記者林麗玉／攝影

勞檢 蔣萬安 北市

延伸閱讀

「繩子沒拴緊！」女子玩高空項目當場墜亡 驚悚畫面曝光

石崇良稱三班護病比怕跳票就再投賴總統 蔣萬安一句話砲轟賴政府

看社群才發現蛇不見…北捷寵物蛇偷溜出托特包 飼主吞4500元罰單

醫療院所裝設監視器 石崇良：公共空間可錄影無須標示

相關新聞

密室逃脫女員工扮鬼險「吊死」蔣萬安：立刻停業、開罰並追究責任

北市信義區一間密室逃脫館「邏思起子」昨晚發生驚悚的重大工安意外，一名女員工因工作需要扮「女吊死鬼」嚇人，竟差點把自己吊死。北市長蔣萬安今天受訪表示，他第一時間獲悉，即刻要求勞檢處現場稽查，要求立刻停業，後續也會依法開罰，及追究相關責任。

九份1家民宿熱水器通風不良 4英國遊客不適凌晨搭計程車就醫保命

新北市九份地區1家民宿投宿的4名英國籍遊客，昨晚感到頭昏、噁心，今晨仍然不適就醫。醫師檢查發現輕微一氧化碳中毒，治療後無大礙。消防人員獲報到民宿量測CO數值在安全數值內，但安裝熱水器的2樓陽台通風不良，已要求改善。

台東市區酒後肢體衝突 一人遭「手指虎」攻擊身上血跡斑斑

台東市區今天凌晨發生一起互毆衝突案，廖姓男子與胡姓男子素有嫌隙，飲酒後爆發肢體衝突，雙方皆掛彩，廖男被「手指虎」攻擊流血，傷勢較嚴重，所幸送醫無生命危險。警方表示，全案依傷害、妨害秩序等罪嫌偵辦。

中國醫大水湳校區外連環車禍3人傷 男大生疑跨越雙黃線釀禍

中國醫藥大學水湳校區旁的大鵬路、信平路昨晚傳出連環車禍，陳姓男大生騎機車因不明原因，跨越雙黃線至對向車道後，與直行的張男轎車碰撞後，再撞上方姓女子騎的機車，釀成3人受傷，其中男大生傷勢較嚴重，目前仍在就醫治療，警方初判肇因是未遵守道路標誌標線，詳細的肇因仍待後續調查。

影／台南北區社區大樓8樓冒濃煙起火！1男1女待救 消防急救援

台南市消防局今天中午12時45分接獲報案，北區北門路二路527巷一間社區大樓8樓發生火警，屋內有1男1女民眾待救（均約50歲），消防出動18車39人趕往；現場隊員於1時3分接觸到受困民眾，確認安全，1時16分協助民眾脫困並安置，不需送醫，同時於1時7分撲滅火勢。

上吊女鬼差點成真…張文潔籲北市府跨局處明定控管

台北市信義區松德路一間密室逃脫，昨晚發生女員工扮演上吊女鬼，疑繩索控制問題，導致窒息，趕緊送醫。議員張文潔認為，諸如此類密室逃脫容易出現安全漏洞，呼籲北市府要跨局處整合、明定SOP。產發局表示，會跨局處研議討論。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。