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中國醫大水湳校區外連環車禍3人傷 男大生疑跨越雙黃線釀禍

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

中國醫藥大學水湳校區旁的大鵬路、信平路昨晚傳出連環車禍，陳姓男大生騎機車因不明原因，跨越雙黃線至對向車道後，與直行的張男轎車碰撞後，再撞上方姓女子騎的機車，釀成3人受傷，其中男大生傷勢較嚴重，目前仍在就醫治療，警方初判肇因是未遵守道路標誌標線，詳細的肇因仍待後續調查。

第五警分局在昨晚9時許獲報，北屯區大鵬路、信平路，近中國醫藥大學水湳校區外，發生一起連環車禍，警方到場調查，案發時是陳姓男大生（20歲）騎機車沿大鵬路東向行駛，行近路口時，因不明原因，跨越雙黃線偏入對向車道，不慎與對向開車直行的張男（58歲）轎車發碰撞。

陳車與張車碰撞後，機車再向左，與方女（34歲）的機車碰撞，釀3人受傷，都由救護車送往醫院治療。

警方酒測，3車駕駛都無酒駕情事，初判是未依道路標誌標線行駛釀禍，詳細肇事原因將由鑑定單位進一步分析釐清。

第五警分局提醒，駕駛人行車時應遵守標線規定，切勿跨越雙黃線，並隨時注意路口來車動態，以維護行車安全。

中國醫藥大學水湳校區旁昨晚發生連環車禍，釀成3人受傷。記者陳宏睿／翻攝
中國醫藥大學水湳校區旁昨晚發生連環車禍，釀成3人受傷。記者陳宏睿／翻攝

中國醫藥大學水湳校區旁昨晚發生連環車禍，釀成3人受傷。記者陳宏睿／翻攝
中國醫藥大學水湳校區旁昨晚發生連環車禍，釀成3人受傷。記者陳宏睿／翻攝

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