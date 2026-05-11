快訊

台指期夜盤試撮驚見雪崩跌停4,196點 法人：大戶兩操作為測試市場

伊朗戰爭第2波能源衝擊來了！亞洲比歐洲早4周有感 這區域最慘

拒攔查開車拖行撞死派出所長一審判死刑 女毒蟲真面目首曝光！

聽新聞
0:00 / 0:00

九份1家民宿熱水器通風不良 4英國遊客不適凌晨搭計程車就醫保命

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導

新北市九份地區1家民宿投宿的4名英國籍遊客，昨晚感到頭昏、噁心，今晨仍然不適就醫。醫師檢查發現輕微一氧化碳中毒，治療後無大礙。消防人員獲報到民宿量測CO數值在安全數值內，但安裝熱水器的2樓陽台通風不良，已要求改善。

20多歲來自英國的2男2女遊客，昨天下午抵達九份地區的民宿，入住後陸續出現頭暈、噁心情形，向業者反映，認為房間空氣不夠流通。業者有讓4人更換房間，但4人發現身體狀況並沒有改善，今天凌晨2時許自行搭計程車下山，前往衛生福利部基隆醫院就醫。

4人到達醫院時，意識清楚，仍能走動，主訴症狀包括頭暈、頭痛、噁心、嘔吐。醫師安排抽血檢查，發現4人一氧化碳數值都過高，經氧氣治療後恢復正常，但評估不需住院，4人在今早6時許離開醫院。

瑞芳警分局得知訊息後，通報消防局派員前往4名英國遊客投訴的民宿釐清事發原因。消防員檢測檢測一氧化碳數值在安全值內，但發現民宿的熱水器安裝在2樓陽台，有通風不良情形，要求改善。

消防局第6救災救護大隊長林登港表示，防範一氧化碳中毒，最重要的作法就是包括保持居家環境通風，避免違規使用熱水器，或加裝門窗、紗窗不潔或晾曬衣物影響空氣流通。熱水器應定期檢修，如發現水溫不穩定、變更位置或更換零組件，都應由合格技術士辦理，確保居家安全。

新北市九份地區1家民宿有4名英國籍遊客，因輕微一氧化碳中毒就醫。消防人員發現這家民宿的熱水器安裝在2樓陽台，有通風不良情形並要求改善。聯合報資料照
新北市九份地區1家民宿有4名英國籍遊客，因輕微一氧化碳中毒就醫。消防人員發現這家民宿的熱水器安裝在2樓陽台，有通風不良情形並要求改善。聯合報資料照

英國 九份 民宿 一氧化碳中毒

延伸閱讀

高價民宿出包！夫妻帳篷裸睡竟遭陌生人拉開闖入 被逮辯稱「想對比房型」

一天八人急性心梗 新光促頭暈、低血壓快急診

八里擱淺4小虎鯨其中1隻懷孕 今下午預計野放重回大海

健康主題館／「藥駕」增事故風險 開車前有些藥不能吃

相關新聞

密室逃脫女員工扮鬼險「吊死」蔣萬安：立刻停業、開罰並追究責任

北市信義區一間密室逃脫館「邏思起子」昨晚發生驚悚的重大工安意外，一名女員工因工作需要扮「女吊死鬼」嚇人，竟差點把自己吊死。北市長蔣萬安今天受訪表示，他第一時間獲悉，即刻要求勞檢處現場稽查，要求立刻停業，後續也會依法開罰，及追究相關責任。

九份1家民宿熱水器通風不良 4英國遊客不適凌晨搭計程車就醫保命

新北市九份地區1家民宿投宿的4名英國籍遊客，昨晚感到頭昏、噁心，今晨仍然不適就醫。醫師檢查發現輕微一氧化碳中毒，治療後無大礙。消防人員獲報到民宿量測CO數值在安全數值內，但安裝熱水器的2樓陽台通風不良，已要求改善。

台東市區酒後肢體衝突 一人遭「手指虎」攻擊身上血跡斑斑

台東市區今天凌晨發生一起互毆衝突案，廖姓男子與胡姓男子素有嫌隙，飲酒後爆發肢體衝突，雙方皆掛彩，廖男被「手指虎」攻擊流血，傷勢較嚴重，所幸送醫無生命危險。警方表示，全案依傷害、妨害秩序等罪嫌偵辦。

中國醫大水湳校區外連環車禍3人傷 男大生疑跨越雙黃線釀禍

中國醫藥大學水湳校區旁的大鵬路、信平路昨晚傳出連環車禍，陳姓男大生騎機車因不明原因，跨越雙黃線至對向車道後，與直行的張男轎車碰撞後，再撞上方姓女子騎的機車，釀成3人受傷，其中男大生傷勢較嚴重，目前仍在就醫治療，警方初判肇因是未遵守道路標誌標線，詳細的肇因仍待後續調查。

影／台南北區社區大樓8樓冒濃煙起火！1男1女待救 消防急救援

台南市消防局今天中午12時45分接獲報案，北區北門路二路527巷一間社區大樓8樓發生火警，屋內有1男1女民眾待救（均約50歲），消防出動18車39人趕往；現場隊員於1時3分接觸到受困民眾，確認安全，1時16分協助民眾脫困並安置，不需送醫，同時於1時7分撲滅火勢。

上吊女鬼差點成真…張文潔籲北市府跨局處明定控管

台北市信義區松德路一間密室逃脫，昨晚發生女員工扮演上吊女鬼，疑繩索控制問題，導致窒息，趕緊送醫。議員張文潔認為，諸如此類密室逃脫容易出現安全漏洞，呼籲北市府要跨局處整合、明定SOP。產發局表示，會跨局處研議討論。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。