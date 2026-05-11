九份1家民宿熱水器通風不良 4英國遊客不適凌晨搭計程車就醫保命

新北市九份地區1家民宿投宿的4名英國籍遊客，昨晚感到頭昏、噁心，今晨仍然不適就醫。醫師檢查發現輕微一氧化碳中毒，治療後無大礙。消防人員獲報到民宿量測CO數值在安全數值內，但安裝熱水器的2樓陽台通風不良，已要求改善。

20多歲來自英國的2男2女遊客，昨天下午抵達九份地區的民宿，入住後陸續出現頭暈、噁心情形，向業者反映，認為房間空氣不夠流通。業者有讓4人更換房間，但4人發現身體狀況並沒有改善，今天凌晨2時許自行搭計程車下山，前往衛生福利部基隆醫院就醫。

4人到達醫院時，意識清楚，仍能走動，主訴症狀包括頭暈、頭痛、噁心、嘔吐。醫師安排抽血檢查，發現4人一氧化碳數值都過高，經氧氣治療後恢復正常，但評估不需住院，4人在今早6時許離開醫院。

瑞芳警分局得知訊息後，通報消防局派員前往4名英國遊客投訴的民宿釐清事發原因。消防員檢測檢測一氧化碳數值在安全值內，但發現民宿的熱水器安裝在2樓陽台，有通風不良情形，要求改善。

消防局第6救災救護大隊長林登港表示，防範一氧化碳中毒，最重要的作法就是包括保持居家環境通風，避免違規使用熱水器，或加裝門窗、紗窗不潔或晾曬衣物影響空氣流通。熱水器應定期檢修，如發現水溫不穩定、變更位置或更換零組件，都應由合格技術士辦理，確保居家安全。