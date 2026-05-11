快訊

賴瑞隆領先柯志恩16% 比陳其邁還強不是假民調？

看不見返鄉路！福島的輻射污染土成為回家的矛盾與掙扎

葳格國際學校疑涉掏空上億校產遭搜索 檢方查扣一級主管手機

聽新聞
0:00 / 0:00

影／中市警山區持槍臨檢被批過當 警：防止自他生命危害

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導

台中市太平警分局昨天在太平山區的長龍路執行臨檢，市議員江和樹今批評臨檢設在轉變處，萬一騎士反應不及，不是更危險嗎？而且不是什麼重大刑案，為什麼需要直接舉槍盤查？不過警方認為，執行過程皆符合比例原則。

太平長龍路（市136道路）平日飆車族多，也曾發生多起車禍，附近居民亦抱怨飆車族的噪音，警方昨前往執行防制改裝（噪音）車擾民取締任務。

江和樹說，山區有許多守法的農民阿公阿嬤，突然看到槍口對著自己，心裡一定會怕。而且警方臨檢沒有在前方設警示牌，要是騎士突然看到轉角處有警察還持槍，萬一緊張跌倒怎麼辦？

他絕對反對騎快車及許多危險駕駛行為，但這類的執法一支指揮棒就可以了，要是抓詐欺、槍枝有那麼認真也應該，但昨天這樣的執法是否過當了，需要台中市警局反省檢討。市民不是反對警察執法，而是希望執法能有比例原則，也要顧到人民的安全感。

太平警分局表示，網路上傳警察持槍攔查機車網友們有正反面討論。昨天下午4時54分有民眾報案，說長龍路沿線有多輛機車涉有飆車情事，因此立即派線上警力前往處理。兩名員警沿線梭巡發現10多名青年聚集於長龍路二段旁。當下雖未發現競駛情事，仍依職責上前盤查抄錄身分並約制告誡，同時實施路檢攔查。計舉發槽化線違停2件、改裝排氣管5件、嚴重超速1件及噪音車通報10件。

當時兩名員警1人負責盤查現場10餘名騎士，另1人擔任現場安全警戒，期間發現1部大型重型機車在前方彎道前行駛速度過快並伴隨高噪音情形，員警見現場人數眾多，為維護自身與周邊人員安全，於是採取持槍警戒方式示意停車受檢，期間約3至4秒，過程中槍口並未朝向駕駛人或車輛。待現場無危害隱憂後即收槍續行盤查程序。

太平分局表示，員警執行攔查當下認為防止自己或他人生命、身體之具體危害，並研判現場人數眾多等綜合考量，於是持槍示意攔停，衡酌狀況符合比例原則。長龍路沿線向為分局執法重點，仍將持續加強交通稽查及取締惡性重大違規，還給山區民眾一個安寧生活，並將持續加強員警執勤技巧及訓練，避免衍生訾議。

台中市太平警分局昨天在太平山區的長龍路轉角處持槍執行臨檢，被市議員江和樹認為有過當之處。圖／截自江和樹提供影片
台中市太平警分局昨天在太平山區的長龍路轉角處持槍執行臨檢，被市議員江和樹認為有過當之處。圖／截自江和樹提供影片

江和樹 臨檢 台中市

延伸閱讀

陸女澳洲遇「樹上掛鞋」…覺不尋常驅車離開 遭轟3槍奇蹟無恙

疑遭十字弓射擊…三義犬隻胸口中箭1死1重傷 警方專案小組追查

苗栗BMW休旅車失控騎上中央分隔島 撞倒路燈桿波及對向2汽機車

淡江大橋5月12日通車 新北警：「防機車誤闖」兩端將加強交通疏導

相關新聞

影／買不到礁溪包子無法跟公婆交代 女暴怒踹飛桌椅讓排隊客超傻眼

宜蘭縣礁溪鄉中山路一家包子名店發生排隊女子因買不到包子，暴怒踹踢店家桌椅，連鞋子都踢飛了。這名女子當場被店員架開，並通知警方到場處理，疑因女子排隊等買，排到她時還要等下一輪，擔心買不到包子給公婆吃而生氣，經員警排解雙方暫時不提告。

影／中市警山區持槍臨檢被批過當 警：防止自他生命危害

台中市太平警分局昨天在太平山區的長龍路執行臨檢，市議員江和樹今批評臨檢設在轉變處，萬一騎士反應不及，不是更危險嗎？而且不是什麼重大刑案，為什麼需要直接舉槍盤查？不過警方認為，執行過程皆符合比例原則。

北宜過彎打滑衝對向 猛撞大貨車男騎士重傷送醫不治

新北市石碇區北宜公路今天上午發生死亡車禍。45歲朱男上午7時許騎機車行經北宜公路28.9公里處往坪林方向時，疑因過彎時機車打滑失控衝向對向，與31歲陳男駕駛的大貨車發生碰撞。朱男當場失去生命跡象送醫後於9時宣告不治，肇事原因待查。

影／反偷拍 盧秀燕：台中市府已動員九大局處稽查高風險場域

各地陸續傳出醫美等場所裝監視器偷拍案，台中市長盧秀燕今天參加獨角仙生態公園啟用典禮時說，

苗栗BMW休旅車失控騎上中央分隔島 撞倒路燈桿波及對向2汽機車

苗栗縣竹南鎮公義路昨晚間發生一起交通事故，現場1輛白色BMW休旅車突失控騎上中央分隔島，撞倒路燈桿橫躺對向車道，有2汽機車路過不慎擦撞燈桿，造成人車損傷；警方初步調查疑疲勞駕駛釀禍，確切肇事原因及責任歸屬仍待釐清。

人倫慘劇！母親節前夕女兒返家 赫見母頸有勒痕亡、父昏迷

母親節前夕台北市發生人倫悲劇，一名女兒打電話回家卻無人接聽，趕回大安區父母家中卻發現無人應門，報警後才發現母親已死，父親昏迷；由於現場無外力侵入，母親頸部有勒痕，加上夫妻間常有吵架，研判可能是丈夫一時衝動，下手造成憾劇，但確切原因，還要警方進一步調查。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。