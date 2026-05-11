影／中市警山區持槍臨檢被批過當 警：防止自他生命危害

台中市太平警分局昨天在太平山區的長龍路執行臨檢，市議員江和樹今批評臨檢設在轉變處，萬一騎士反應不及，不是更危險嗎？而且不是什麼重大刑案，為什麼需要直接舉槍盤查？不過警方認為，執行過程皆符合比例原則。

太平長龍路（市136道路）平日飆車族多，也曾發生多起車禍，附近居民亦抱怨飆車族的噪音，警方昨前往執行防制改裝（噪音）車擾民取締任務。

江和樹說，山區有許多守法的農民阿公阿嬤，突然看到槍口對著自己，心裡一定會怕。而且警方臨檢沒有在前方設警示牌，要是騎士突然看到轉角處有警察還持槍，萬一緊張跌倒怎麼辦？

他絕對反對騎快車及許多危險駕駛行為，但這類的執法一支指揮棒就可以了，要是抓詐欺、槍枝有那麼認真也應該，但昨天這樣的執法是否過當了，需要台中市警局反省檢討。市民不是反對警察執法，而是希望執法能有比例原則，也要顧到人民的安全感。

太平警分局表示，網路上傳警察持槍攔查機車網友們有正反面討論。昨天下午4時54分有民眾報案，說長龍路沿線有多輛機車涉有飆車情事，因此立即派線上警力前往處理。兩名員警沿線梭巡發現10多名青年聚集於長龍路二段旁。當下雖未發現競駛情事，仍依職責上前盤查抄錄身分並約制告誡，同時實施路檢攔查。計舉發槽化線違停2件、改裝排氣管5件、嚴重超速1件及噪音車通報10件。

當時兩名員警1人負責盤查現場10餘名騎士，另1人擔任現場安全警戒，期間發現1部大型重型機車在前方彎道前行駛速度過快並伴隨高噪音情形，員警見現場人數眾多，為維護自身與周邊人員安全，於是採取持槍警戒方式示意停車受檢，期間約3至4秒，過程中槍口並未朝向駕駛人或車輛。待現場無危害隱憂後即收槍續行盤查程序。

太平分局表示，員警執行攔查當下認為防止自己或他人生命、身體之具體危害，並研判現場人數眾多等綜合考量，於是持槍示意攔停，衡酌狀況符合比例原則。長龍路沿線向為分局執法重點，仍將持續加強交通稽查及取締惡性重大違規，還給山區民眾一個安寧生活，並將持續加強員警執勤技巧及訓練，避免衍生訾議。