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影／買不到礁溪包子無法跟公婆交代 女暴怒踹飛桌椅讓排隊客超傻眼
宜蘭縣礁溪鄉中山路一家包子名店發生排隊女子因買不到包子，暴怒踹踢店家桌椅，連鞋子都踢飛了。這名女子當場被店員架開，並通知警方到場處理，疑因女子排隊等買，排到她時還要等下一輪，擔心買不到包子給公婆吃而生氣，經員警排解雙方暫時不提告。
民眾在網路上傳貼文影片，「在宜蘭找了一間包子店想買饅頭，排隊中的姐妹遇到森77的阿姨 （她甚至鞋子含鞋墊都飛走惹）好吃到跟阿信一樣森7的饅頭」。
這家位於礁溪鄉中山路的包子老店在當地很知名，除了在地客，也有很多外地人慕名而來，成了地方的排隊名店。身穿白衣的女子踹踢當下，左右腿開弓，先是出右腳踹踢，再出左腳，把鞋子都踢掉了，排隊在她後方面的顧客嚇到紛紛走避。
女子最後被店員架開，口中說著，要買給公公、婆婆吃…。疑似這一輪出爐的包子，她沒有買到，還要等下輪，氣到當場飛踢桌椅。
礁溪警方昨天下午3時許接獲報案到場處理，雙方因買賣包子發生口角，警方到場時已無衝突，並安撫雙方情緒。據了解，女子後來有買到下一輪出爐的包子，平息怒氣，經詢問雙方都不願意提出告訴，如果在告訴期間內，雙方均可以至鄰近派出所提出告訴，將依規定秉公處理。
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