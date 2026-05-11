新聞封面圖。圖：婦馨徵信有限公司提供

今年全台通報家庭暴力數正式出爐，案件數近五年再創新高。根據內政部警政署的最新統計，警方於114年接獲的家暴通報數高達13萬6,781件，相較於去年增加9,419件，百分比增達7.40%，平均每千戶就有14.15件。這不僅反映我國社會對家庭暴力的辨識能力逐步提升，受害者更願意尋求警方的協助，同時顯示親密關係型態與風險場所既多元又隱蔽的趨勢。

家暴防治擴大保護令範圍 將性影像、同性配偶、未同居等納入防護領域

回顧2023年完成的《家庭暴力防治法》第7次修法，標誌著台灣法律進入「全維度保護」的時代。此次修法將保護範圍進一步擴大，涵蓋性影像侵害、同性配偶關係、被害人隱私權，以及未同居卻具有親密關係的伴侶。尤其是被外界俗稱「恐怖情人條款」的第63-1條法規，正式將未同居關係納入保護令聲請的範圍內，促使過去許多難以適用法律的灰色地帶，有了明確依據。

按警政署的統計顯示，114年協助（代為）聲請保護令案件數中，依此條款的便佔了540件，法院核發保護令的次數更高達3萬4,485次，增幅達9.29%。這或多或少說明了未同居關係的情感暴力案例，正逐步受國家制度及法律庇護，而被害人對自身安全和權益意識亦漸漸覺醒。

「近年來，徵信社確實接獲越來越多跟擺脫恐怖情人、家暴蒐證與人身安全保護相關的諮詢。」台灣偵探職業總會候任理事長許時偉對此進一步表示：「某種程度來說，這未必是壞事，代表那些長期隱匿於社會陰影處的事件，正逐步被帶到陽光底下討論，讓更多人看見，也讓制度有機會及時介入。」

不過，許時偉也提醒道：「我們不能只將通報數上升視為進步的象徵，因為從另一個角度來看，這些數字同樣反映出台灣整體環境壓力的累積，正悄然影響親密關係的穩定度，使情感糾紛、家庭衝突更容易走向激烈，甚至失控的境地。」

110-114年警察機關受理家庭暴力案件數有不斷升溫的趨勢，5年間增加超過35%。圖：婦馨徵信有限公司提供

移送家暴刑案件數逐年增加 暴力型態以「傷害」為最大宗

在刑案方面，114年警方移送家暴相關的案件數相較前一年，增長超過一成，總計1萬3,831件。其中，涉嫌「家庭暴力罪」的案件就有8,983件，共佔整體的64.95%，涉及「違反保護令罪」則佔了35.05%，共計4,848件。

警政署防治組對此進一步分析案件類型，「一般傷害」為最大宗，佔了整體的48.60%，共4,366件，以肢體暴力為主要樣態。其次，「恐嚇」佔了1,262件、「妨害自由」則有1,001件。近年，深受社會大眾關注且令人害怕的「故意殺人」，佔比雖然相較去年少了15件（-24.59%），但其極端性仍提醒著全台人民，家庭暴力、恐怖情人，抑或情感糾紛若未及時有外部力量介入，很大可能走向不可挽回的結果。

法律與國家制度持續在前進 但暴力現場仍充滿複雜的人性

綜觀台灣2025年的家庭暴力情況，有三個很明顯的發展趨勢：通報數持續上升、制度保護逐步擴張、第一線處置更趨積極。然而，在法律與國家制度逐漸填補缺口之際，這些數據背後存在巨大挑戰，即如何讓受害者在情感風險和恐懼中，願意踏出向外求助的第一步，同時讓「被保護」不再只是法律流程上的安全，更是能夠重拾日常生活的秩序。

身為長年處理女性情感危機的專家，婦馨徵信社資深私家偵探鍾玫君從第一線陪伴受害者走出困境的實務經驗出發，語氣沉穩且帶幾分感慨指出：「縱使我國整體制度持續在進步，但仍有一部分當事人在向警方通報前，就已經歷長時間的壓抑和反覆掙扎。她們並非不知道自己正承受傷害，而是無法確定，一旦向外求助，對方的暴力行為是否會因此更加失控，甚至讓原本的生活陷入更深的動盪不安。」

鍾玫君觀察到，近年案件比起肢體暴力，「情緒控制型暴力」更為常見。例如，長期貶低、言語威脅、冷暴力，甚至刻意孤立等行為，不僅容易潛移默化影響受害者的自我認同及心理狀態，也不易被外界察覺，直到身心幾近崩潰，才在親朋戚友的陪同下，走進派出所報案、聲請保護令，或轉向徵信社尋求專業協助。此時，婦馨徵信社的偵探專員除了提供調查蒐證服務，更扮演一個能理解女性處境的陪伴者，協助當事人在混亂與壓抑之中，逐步看見出口，重新掌握人生方向。

114年警察機關移送涉嫌家庭暴力罪的案件數，共8,983件。圖：婦馨徵信有限公司提供

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聽語障／不便通話：113簡訊服務，或「關懷e起來」網路平台

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本文章來自《桃園電子報》。原文：我國家暴通報數再創新高 專家揭開情感暴力升溫的真相