影／反偷拍 盧秀燕：台中市府已動員九大局處稽查高風險場域

各地陸續傳出醫美等場所裝監視器偷拍案，台中市長盧秀燕今天參加獨角仙生態公園啟用典禮時說，

各地陸續爆出此事，我們要做好預防工作，針對高風險的場域特別加強稽查，一旦抓到絕不寬貸；她說台中市有9大局處已投入這項工作。

針對加強查緝偷拍與維護隱私事件，盧秀燕今天在東勢活動中受訪表示，最近看到有很多縣市紛紛爆出此事，所以我們要做好預防的工作。針對這些高風險的場域，特別加強稽查，一旦抓到的話，那絕不寬貸。

​她說台中市有一波一波進行，大概有9大局處都投入這樣工作，主要為了避免被偷拍、保護個人的隱私、維護人權。台中市已經開始同步展開，希望大家能夠配合。最重要希望業者們自愛，現在有幾個區域、有幾個行業，是稽查的重點，請大家共同配合。