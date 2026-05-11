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苗栗BMW休旅車失控騎上中央分隔島 撞倒路燈桿波及對向2汽機車
苗栗縣竹南鎮公義路昨晚間發生一起交通事故，現場1輛白色BMW休旅車突失控騎上中央分隔島，撞倒路燈桿橫躺對向車道，有2汽機車路過不慎擦撞燈桿，造成人車損傷；警方初步調查疑疲勞駕駛釀禍，確切肇事原因及責任歸屬仍待釐清。
昨晚間9點多，竹南警方接獲報案稱公義路段發生交通事故，警方立即派員到場處理。初步了解，33歲李姓男子駕駛白色BMW休旅車沿公義路南往北方向行駛時，行經公義路台13線2公里處附近時，疑似因精神不濟，不慎自撞中央分隔島，造成分隔島上路燈倒塌並橫躺於對向車道。
隨後因23歲詹姓機車騎士及29歲謝姓轎車駕駛沿公義路北往南行經該處時，分別不慎擦撞倒塌路燈，造成詹姓騎士身體輕微擦傷，謝姓駕駛車輛照後鏡受損，所幸現場人員均無大礙。
警方到場後立即協助交通疏導及通知相關單位協助排除事故障礙，並對3名駕駛實施酒精濃度檢測，結果均為0。另警方初步檢視李男車內，未發現管制藥物或非法煙彈等違禁物品，詳細肇事原因及責任歸屬，仍待後續調查釐清。
竹南分局提醒，駕駛人上路前應保持充足精神與良好身體狀況，如有疲勞、精神不濟情形，切勿勉強駕車，以維護自身及其他用路人安全；夜間行車亦應注意車前狀況並減速慢行，以降低事故發生風險。
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