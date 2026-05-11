人倫慘劇！母親節前夕女兒返家 赫見母頸有勒痕亡、父昏迷

母親節前夕台北市發生人倫悲劇，一名女兒打電話回家卻無人接聽，趕回大安區父母家中卻發現無人應門，報警後才發現母親已死，父親昏迷；由於現場無外力侵入，母親頸部有勒痕，加上夫妻間常有吵架，研判可能是丈夫一時衝動，下手造成憾劇，但確切原因，還要警方進一步調查。

大安警分局指出，9日晚間7時許接獲民眾報案，建國南路住家發生意外；員警到場後，發現76歲黃姓女子倒臥房內，已明顯死亡；74歲丈夫周姓男子則昏迷躺臥床上，警方先將周男送醫搶救，目前由警方派員戒護。

初步了解，女兒因聯繫不上父母，趕回家中無人應門後趕緊報案，現場無外力侵入跡象，根據鄰居與家人說法，雙方曾因為感情與妻子掌握金錢大權，常有爭吵情形，但詳細死因及案發經過，仍待進一步調查。警方表示，現場未找到下毒藥物痕跡，至於周男為何昏迷，警方還要進一步了解。

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