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影／新北婦半夜過馬路闖紅燈 騎士猛撞噴飛驚悚畫面曝
新北市33歲許男今晨騎車行經板橋區雙十路二段時，68歲孫姓婦人竟闖紅燈走上行人穿越道要通過雙十路，許男見狀來不及閃避撞上，孫婦遭倒地全身多處擦挫傷，所幸送醫後已無大礙，許男則輕微擦挫傷不須送醫，確切車禍原因及肇責歸屬待查。
海山警分局今天凌晨12時許接獲報案，板橋區雙十路二段47巷口有車禍事故。警方到場經查許男騎機車沿雙十路二段往三民路方向行駛時，與闖紅燈走行人穿越道過馬路的的孫姓女行人發生碰撞，強大撞擊力導致2人均倒地，孫女身上多處擦挫傷，救護人員到場後孫女意識清楚，已送往亞東醫院救治。許男機車上的文件四處飛散，所幸僅輕傷不須送醫。
警方對許男進行酒測發現他酒測值為0，確切車禍原因及肇責歸屬仍待釐清。
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