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影／高雄男駕車撞休旅車和保時捷畫面曝 車頭毀他毫髮未傷
吳姓男子昨晚6時許駕Toyota轎車行經高市成功二路疑因疲勞打瞌睡，方向盤偏移猛烈撞及對向陳男駕駛的Honda休旅車，車頭嚴重毀損、車輪脫離，後又擦撞來不及閃避的保時捷，事故釀陳腹部受傷，吳幸運毫髮未傷，駕駛均無酒駕行為，肇責待釐清。
前鎮警分局指出，該起車禍發生在昨晚6時許，當時吳姓男子（25歲）駕Toyota轎車沿前鎮區成功二路北往南方向行駛，至肇事處時方向盤偏移不慎衝向對向車道，當時車流量大，導致陳姓男子駕駛的Honda休旅車來不及閃躲，當場被猛烈撞及。
吳男車子當下車頭毀損、輪胎幾近脫落，又往前擦撞一輛保時捷；事故釀陳男腹部受傷，肇事的吳男毫髮未傷。
車禍過程被網友目擊PO上網路社群Threads，網友稱「剛離開有看到車禍，感覺很嚴重」；另有網友指「地板都是油」、「到底是怎麼撞的啊」、「有經過白色車前面真的撞超嚴重，輪子都身首異處」。
警消獲報到場，救護員將陳男送醫治療，幸無生命危險；吳男稱當時因疲勞打瞌睡不慎駛向對向車道肇禍；警方事後對3名駕駛施以酒測，均無酒駕行為，詳細肇責待交通大隊釐清判定。
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