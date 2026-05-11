快訊

聶永真以98萬得標中油logo更改案 董座方振仁：目前暫緩

普利司通輪胎湖口廠爆大量解僱 12輛遊覽車載員工分赴4地協商

吸血放貸年息破2500%！借3萬還到手軟仍欠6萬本票 3惡男遭判刑

聽新聞
0:00 / 0:00

影／高雄男駕車撞休旅車和保時捷畫面曝 車頭毀他毫髮未傷

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

吳姓男子昨晚6時許駕Toyota轎車行經高市成功二路疑因疲勞打瞌睡，方向盤偏移猛烈撞及對向陳男駕駛的Honda休旅車，車頭嚴重毀損、車輪脫離，後又擦撞來不及閃避的保時捷，事故釀陳腹部受傷，吳幸運毫髮未傷，駕駛均無酒駕行為，肇責待釐清。

前鎮警分局指出，該起車禍發生在昨晚6時許，當時吳姓男子（25歲）駕Toyota轎車沿前鎮區成功二路北往南方向行駛，至肇事處時方向盤偏移不慎衝向對向車道，當時車流量大，導致陳姓男子駕駛的Honda休旅車來不及閃躲，當場被猛烈撞及。

吳男車子當下車頭毀損、輪胎幾近脫落，又往前擦撞一輛保時捷；事故釀陳男腹部受傷，肇事的吳男毫髮未傷。

車禍過程被網友目擊PO上網路社群Threads，網友稱「剛離開有看到車禍，感覺很嚴重」；另有網友指「地板都是油」、「到底是怎麼撞的啊」、「有經過白色車前面真的撞超嚴重，輪子都身首異處」。

警消獲報到場，救護員將陳男送醫治療，幸無生命危險；吳男稱當時因疲勞打瞌睡不慎駛向對向車道肇禍；警方事後對3名駕駛施以酒測，均無酒駕行為，詳細肇責待交通大隊釐清判定。

吳姓男子昨晚6時許駕車行經高市成功二路疑因疲勞打瞌睡，撞及對向Honda休旅車（紅圈處），車頭嚴重毀損。記者石秀華／翻攝
吳姓男子昨晚6時許駕車行經高市成功二路疑因疲勞打瞌睡，撞及對向Honda休旅車（紅圈處），車頭嚴重毀損。記者石秀華／翻攝

吳姓男子昨晚6時許駕車行經高市成功二路疑因疲勞打瞌睡，撞及對向Honda休旅車，車頭嚴重毀損、車輪脫離，後又擦撞保時捷。記者石秀華／翻攝
吳姓男子昨晚6時許駕車行經高市成功二路疑因疲勞打瞌睡，撞及對向Honda休旅車，車頭嚴重毀損、車輪脫離，後又擦撞保時捷。記者石秀華／翻攝

保時捷 高雄 車禍

延伸閱讀

影／苗栗70歲老翁毒駕違規狂飆拒盤查 釀2警車禍受傷

影／騎機車與腳踏車擦撞倒地又被轎車撞上 台中49歲男喪命

影／半夜執勤？高雄動保處公務車深夜撞民宅 駕駛酒測高達1.17

高雄22歲男晚間騎車自撞路樹 頭部重創命危送醫

相關新聞

影／半夜執勤？高雄動保處公務車深夜撞民宅 駕駛酒測高達1.17

高雄市燕巢區大仁路昨（10日）深夜發生小貨車駕駛酒駕衝撞路邊民宅事故，車頭撞爛嚴重扭曲變形，54歲余姓駕駛一度受困車內，所幸脫困後送醫無大礙，不過該輛車為高雄市動保處公務車，余男呼氣酒測值高達每公升1.17毫克，是否執勤或偷開公務車外出，動保處尚未回應。

影／新北婦半夜過馬路闖紅燈 騎士猛撞噴飛驚悚畫面曝

新北市33歲許男今晨騎車行經板橋區雙十路二段時，68歲孫姓婦人竟闖紅燈走上行人穿越道要通過雙十路，許男見狀來不及閃避撞上，孫婦遭倒地全身多處擦挫傷，所幸送醫後已無大礙，許男則輕微擦挫傷不須送醫，確切車禍原因及肇責歸屬待查。

影／高雄男駕車撞休旅車和保時捷畫面曝 車頭毀他毫髮未傷

吳姓男子昨晚6時許駕Toyota轎車行經高市成功二路疑因疲勞打瞌睡，方向盤偏移猛烈撞及對向陳男駕駛的Honda休旅車，車頭嚴重毀損、車輪脫離，後又擦撞來不及閃避的保時捷，事故釀陳腹部受傷，吳幸運毫髮未傷，駕駛均無酒駕行為，肇責待釐清。

台中北區閃燈路口今晨貨車撞機車 一人送醫不治

台中市北區健行路、益華街是閃燈路口，今天清晨5時許，蔡姓男子騎機車行經該處時，與開貨車的賴姓男子發生碰撞，蔡男送醫不治，警方到場調查，蔡的行向為閃紅燈、賴為閃黃，賴無酒駕，是否有涉及疏失，將後續查明，今報請檢察官相驗，暫依過失致死罪嫌方向偵辦。

高雄深夜吃麥當勞聞怪味急打110 疑熱水器故障漏氣引緊張

高市前鎮區瑞隆路麥當勞昨深夜11時15分許傳出濃濃瓦斯怪味，入店的客人聞到怪味打110求助；警消到場，拉封鎖管制交通；經檢測發現為店家後方瓦斯熱水器疑故障所致，消防員關閉後，請業者通知廠商檢修，今天凌晨零時解除管制。

影／密室逃脫扮吊死鬼出意外 女員工勒頸一度命危、家屬提告

台北市信義區松德路一處密室逃脫場所昨晚發生驚悚工作意外。30歲吳姓女員工在恐怖主題關卡扮演「吊死鬼」角色，演出過程疑似因繩索操作或安全防護出問題，導致吳女頸部遭勒住窒息。消防局昨晚7時許獲報到場時，吳女當時沒有生命徵象，緊急送往北醫搶救後，目前暫無生命危險。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。