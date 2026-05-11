台中北區閃燈路口今晨貨車撞機車 一人送醫不治

台中市北區健行路、益華街是閃燈路口，今天清晨5時許，蔡姓男子騎機車行經該處時，與開貨車的賴姓男子發生碰撞，蔡男送醫不治，警方到場調查，蔡的行向為閃紅燈、賴為閃黃，賴無酒駕，是否有涉及疏失，將後續查明，今報請檢察官相驗，暫依過失致死罪嫌方向偵辦。

第二警分局今天清晨5時45分獲報，北區健行路、益華街有交通事故，警方到場調查，案發時是蔡姓男子（29歲）騎機車沿北區益華街，由三民路三段往梅亭街方向行駛，行經案發處的閃燈路口時，行向為閃紅燈。

當時賴姓男子（39歲）開貨車沿北區健行路，由金龍街往北屯路方向行駛，行向為閃黃燈，雙方在路口碰撞，蔡男在救護車到場時，已無生命跡象，送醫急救後，宣告不治。

警方調查，賴男無酒精濃度，是否涉及過失致死罪，今將報請檢察官相驗賴男死因、調閱周邊監視器後釐清。

第二警分局表示，現場為閃光號誌路口，依規定面對閃紅燈車輛應先停車再開，確認安全後始得通行；面對閃黃燈車輛則應減速慢行、注意安全。

第二警分局呼籲，清晨時段車流較少，駕駛人容易因疏忽大意或誤判車況而發生事故，行經閃光號誌及路口時，務必減速慢行、停讓確認安全後再行通過，切勿因一時搶快造成無法挽回的憾事。

台中市北區健行路、益華街是閃燈路口，今天清晨發生貨車與機車的事故，機車騎士送醫不治。記者陳宏睿／翻攝