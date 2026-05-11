影／半夜執勤？高雄動保處公務車深夜撞民宅 駕駛酒測高達1.17

高雄市燕巢區大仁路昨（10日）深夜發生小貨車駕駛酒駕衝撞路邊民宅事故，車頭撞爛嚴重扭曲變形，54歲余姓駕駛一度受困車內，所幸脫困後送醫無大礙，不過該輛車為高雄市動保處公務車，余男呼氣酒測值高達每公升1.17毫克，是否執勤或偷開公務車外出，動保處尚未回應。

岡山警分局昨晚11點多接獲報案，稱燕巢區大仁路有小貨車衝撞民宅交通事故，員警立即趕赴現場處理，初步調查，54歲余男駕駛小貨車沿大仁路往燕巢市區方向行駛，不明原因撞上路旁民宅，整輛車變形嚴重。

警方到場時，余男一度受困車內，由到場員警協助脫困，坐在右前座的施姓男子則自行爬出車外，兩人均意識清醒，余男後續由救護人員送醫治療，經檢驗酒測值超過法定標準。

不過，該輛車為高雄市動保處公務車，余男自稱是要「執勤」，但深夜抓貓、抓狗，酒測值還超標逾4倍，因事故時間正值深夜，是否執勤或偷開公務車外出，動保處尚未回應，警方已將余男依公共危險罪嫌函送橋頭地檢署偵辦。

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高雄市動保處公務車自撞全毀。圖／讀者提供

高雄市動保處公務車自撞全毀。圖／讀者提供