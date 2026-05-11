高雄深夜吃麥當勞聞怪味急打110 疑熱水器故障漏氣引緊張

高市前鎮區瑞隆路麥當勞昨深夜11時15分許傳出濃濃瓦斯怪味，入店的客人聞到怪味打110求助；警消到場，拉封鎖管制交通；經檢測發現為店家後方瓦斯熱水器疑故障所致，消防員關閉後，請業者通知廠商檢修，今天凌晨零時解除管制。

網路社群Threads有網友半夜貼文指，「想說來吃個麥當勞，怎麼瓦斯味好重？過一下子，警消馬上到場」；原PO並指報警後，1點多有打回去問說處理好了，已安全，「怪怪的時候趕快報警就對了」。

轄區前鎮警分局指出，瑞隆派出所於昨深夜11時15分許接獲民眾報案指，瑞隆路上的麥當勞疑似有瓦斯外洩造成異味，立即前往協助疏導、管制交通，請各位用路人改道勿靠近。

警方指出，經消防人員擴大檢查後，發現為該店家後方瓦斯熱水器疑似故障所致，消防員立即關閉瓦斯，並請店家通知廠商檢修，並確定無安全疑慮後，現場已於今凌晨零時許解除管制。

高市前鎮區瑞隆路麥當勞昨深夜傳出濃濃瓦斯怪味，警消獲報到場，發現是熱水器瓦斯故障所致。記者石秀華／翻攝