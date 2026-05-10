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影／婦人摔車路口監視器幾被公車占滿 見倒地瞬間畫面...警研判自摔

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

林姓婦人今天騎機車倒在基隆市北寧路、調和街口，頭部受傷，路面有成片血跡，消防人員送醫治療後脫險。警方調閱監視器，案發時雖有公車通過遮擋畫面，但初步研判是過彎時失控自摔，並未與其他人車發生碰撞。

基隆市消防局「119」救災救護指揮中心今天近午接獲報案，北寧路378號旁的調和街發生車禍。消防人員趕到現場時，看到55歲林姓婦人倒在車道上，頭部有外傷。消防員包紮固定後送醫脫險。

警方調閱路口監視器，顯示林婦騎車經過路口時，對向有輛公車通行路口，占去監視器2/3畫面，遮住林婦轉彎時的影像，公車通過路口後，畫面顯示林婦已轉入調和街，行駛在她後方的白色休旅車接著通過路口，並未有其他人車與林婦騎的機車發生碰撞。

消防人員救援時，警方也到場測繪採證，當時林婦有意識，表示她騎車從北寧路右轉調和街時不慎自摔。警方將進一步釐事故發生過程，並呼籲民眾騎乘機車經過路口或轉彎時，應減速慢行，並注意車前狀況，維護自身及其他用路人安全。

林姓婦人今騎機車摔倒在路口，警方調閱監視器，初步調查她在過彎時失控自摔，未與其他人車發生碰撞。記者邱瑞杰／攝影
林姓婦人今騎機車摔倒在路口，警方調閱監視器，初步調查她在過彎時失控自摔，未與其他人車發生碰撞。記者邱瑞杰／攝影

林姓婦人今騎機車摔倒在路口，警方調閱監視器，初步調查她在過彎時失控自摔，未與其他人車發生碰撞。記者邱瑞杰／攝影
林姓婦人今騎機車摔倒在路口，警方調閱監視器，初步調查她在過彎時失控自摔，未與其他人車發生碰撞。記者邱瑞杰／攝影

林姓婦人今騎機車摔倒在路口，警方調閱監視器，初步調查她在過彎時失控自摔，未與其他人車發生碰撞。記者邱瑞杰／攝影
林姓婦人今騎機車摔倒在路口，警方調閱監視器，初步調查她在過彎時失控自摔，未與其他人車發生碰撞。記者邱瑞杰／攝影

林姓婦人今騎機車摔倒在路口，警方調閱監視器，初步調查她在過彎時失控自摔，未與其他人車發生碰撞。記者邱瑞杰／攝影
林姓婦人今騎機車摔倒在路口，警方調閱監視器，初步調查她在過彎時失控自摔，未與其他人車發生碰撞。記者邱瑞杰／攝影

基隆 車禍 公車

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