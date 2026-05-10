母親節糾紛！台中漢神洲際今傳夫打妻...客人目擊連忙制止 警送法辦

台中漢神洲際購物廣場日前甫開幕，吸引不少消費者前往，今天母親節，往來人潮眾多，不過下午3時許，有民眾目擊，一名男子對著女子攻擊，有兩名男消費者見狀，前往制止，引發不小騷動，警方到場調查，雙方是夫妻，疑因離婚與小孩問題，引發糾紛，警方已請被害女子前往驗傷，並向法院聲請暫時保護令。

第五警分局表示，涉案男子年約40多歲，與被害女子是夫妻關係，二人因在漢神洲際購物廣場內發生肢體衝突，民眾才報案，同仁已將男子逮捕，依違反家暴法、傷害等罪，函送檢方偵辦，另外也協助女子向法院聲請暫時保護令。

第五警分局呼籲，家庭暴力零容忍，如遭受家暴或目睹家暴事件，應立即通報相關單位，以保護自身安全。

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