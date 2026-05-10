新北永和工安意外 印尼移工高處墜落送醫不治

新北市永和區今天上午發生工安意外，31歲印尼籍穆姓移工於福和橋下實施自來水涵管改善工程時，疑不慎從10公尺的高處墜落，經送醫急救仍宣告不治。

新北市勞檢處表示，上午接獲通報後即派員前往實施檢查。初步調查，印尼籍穆姓（譯音）移工於涵管上作業時，因現場未設置防墜設施，致穆男從約10公尺的高處墜落地面，經送醫急救仍不治。

勞檢處表示，已要求現場停止作業，未來在改善計畫未經核備前，不得再使勞工從事相關作業；此外，勞檢處初步判斷雇主涉有過失，未來如確認屬實，將函請地檢署偵辦。

勞檢處表示，全案如經檢方宣告不起訴、緩起訴處分確定或無罪、緩刑裁判確定時，將再依職安法處新台幣3萬元到30萬元不等罰鍰。為保障穆男家屬權益，勞檢處將要求雇主給付職災補償費用，同時協助家屬辦理職災慰助。