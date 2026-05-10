飲酒結怨台中車站前巧遇再爆衝突 中警送辦4移工

台中警方今天凌晨獲報，台鐵台中車站前廣場有多名移工發生衝突，員警到場時僅有2人在場，經擴大追查共帶回4名涉案印尼籍移工到案，經調查疑酒後口角衝突，警詢後送辦。

台中市警察局第一分局表示，警方今天凌晨3時接獲報案稱，中區台鐵台中車站附近有多名移工衝突案，警方到場時僅有2人在場，立即調閱監視器追查。

警方查出，印尼籍哈姓、阿姓、拉姓、歐姓等4名合法移工（皆年約30歲），先前在台中東協廣場飲酒後，因一言不合爆發口角衝突後離去，事後4人又於台中車站前廣場相遇，再次發生口角及徒手推擠。

衝突過程中，哈姓移工因酒醉重心不穩跌倒，導致頭部受傷，其餘人則無明顯傷勢。警方已將4名主要涉案移工查緝到案，後續將依刑法及違反社會秩序維護法等罪嫌偵辦。

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