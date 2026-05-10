台中機車騎士擦撞單車後倒地 遭汽機車碰撞不治

胡姓男子今天上午騎機車行經台中市太平區，他先擦撞路旁騎自行車的12歲女童後倒地，接著連遭旁邊及後方的小客車及機車撞上，胡男經送醫傷重不治，事故原因待警方調查釐清。

台中市警察局太平分局表示，今天上午10時58分獲報，太平區太平路發生多車事故，立即派員到場處理。

警方查出，49歲胡姓男子騎機車沿太平路往永豐路方向外側車道直行，至事發地點時，先與路旁騎自行車的12歲女童發生碰撞後倒地，遭左方25歲阮姓男子駕駛的小客車撞上，接著又被後方騎機車的32歲湯姓男子碰撞。

胡男經送往台中市立老人復健綜合醫院急救後不治，其餘3人輕微擦挫傷無大礙，事故4人經檢測無酒、毒駕。全案警方已調閱監視器及行車記錄器還原事故經過，將釐清相關肇事原因及責任。