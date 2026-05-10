新北女消防收氣墊...噁男猛拍臀部出言「屁股好翹喔」消防局報警提告

新北市消防局昨晚接獲緊急救援案件，1名女消防員在整理救生氣墊時，1名圍觀男子竟拿手機拍攝女消防員臀部，還出言：屁股好翹喔！目擊民眾將畫面PO網痛罵「有夠噁心」。新北市消防局報警提告性騷擾，板橋警已鎖定嫌犯，將通知到案送辦。

新北市消防局昨晚6時許接獲報案，板橋區德興街一棟住宅頂樓有人徘徊疑似欲輕生。消防局派遣人車到場後立即鋪設救生氣墊同時上樓察看，所幸民眾安全無虞，事件平安落幕。

此時1名出勤的女消防員在現場整理救生氣墊，不料卻有1名男子站在封鎖線外，拿手機朝女消防員臀部猛拍，邊拍還邊說出：「屁股好翹喔、超翹的、好可愛喔！」

一旁的民眾聽到立即將該名噁男惡劣行為錄下上傳Threads並PO文：「噁心的人不分男女，可不可以尊重辛苦出勤的消防員」、「噁男就拿著手機跟友人視訊，對焦該消防員的臀部，並不停大聲嚷嚷『屁股好翹喔！超翹的！好可愛喔！』」非常噁心。

網友發現貼文後立即炸鍋，紛紛留言大罵男子噁心行徑，新北市消防局得知後已由幹部帶該名女消防員前往警局報案，追究該名男子法律責任。板橋警分局目前已鎖定該名男子身分，後續將通知到案依法送辦。