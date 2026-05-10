鹿港廢棄工廠濃煙綿延...4小時出動機器人灌救 約600坪陷火海

彰化縣鹿港鎮崙仔尾一處廢棄工廠今天上午11時許突然竄出火舌，因現場堆滿塑膠粒、廢布料等大量易燃廢棄物，火勢迅速蔓延，濃濃黑煙直衝天際，在風勢吹拂下綿延數公里遠，不少彰化市民也都看見遠方黑煙。這場火警延燒超過4小時，直到下午4時左右才獲控制，所幸未造成人員傷亡。

消防局指出，起火地點為廢棄已久的廢棄物工廠，燃燒範圍波及3棟1層樓鐵皮倉庫，現場室內外都堆放大量廢棄物，總面積約900坪，其中約600坪遭火勢吞噬。由於火場溫度相當高，加上塑膠與布料助燃，消防人員只能先以多條水線壓制火勢、防止延燒。

因火勢猛烈，消防人員也投入2台救災機器人深入高溫區域協助滅火，並利用無人機從空中掌握火勢變化，同時在靠近台61線西濱快速道路一側部署水線與車組進行防護，避免火勢進一步擴大。

消防局表示，消防人員持續灌救與翻攪殘火至下午4時多，此次共出動各式消防車24輛、救護車1輛、消防及義消58人、無人機2架及救災機器人2台投入搶救。

由於現場燃燒大量塑膠類廢棄物，環保局也派員到場監測空氣品質，並提醒下風處居民緊閉門窗、減少外出，以降低濃煙可能帶來的影響。

彰化鹿港崙仔尾一間廢棄物廢棄工廠今天11點多發生火警，濃煙猛烈直衝天際，彰化縣消防局獲報之後出動大批人車到場搶救。圖/讀者提供

彰化鹿港崙仔尾一間廢棄物廢棄工廠今天11點多發生火警，濃煙猛烈直衝天際，彰化縣消防局獲報之後出動大批人車到場搶救。圖/讀者提供