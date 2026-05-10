影／「台北鴨王」私廚開不到2個月 老闆看臉書才知店面遭人潑漆

台北市士林區私廚餐廳「惦-安私廚」今天凌晨傳出遭人潑漆，大門鐵捲門、牆壁、地板都是藍色油漆，有路人經過把狀況Po在臉書社團靠北天母幫後，店老闆才知道自己的店被潑漆報警，轄區警方調閱監視器畫面，目前已掌握嫌犯身分，將通知到案說明。

士林警方今天下午1點多獲報，轄區「惦-安私廚」遭潑漆，立即到場採證並依規定受理，店老闆年約40歲的吳姓男子不清楚狀況為何，稱是朋友轉傳臉書社團的文章，才知道自己的店被潑漆。

警方調閱監視器畫面，發現一名頭戴鴨舌帽的男子今天凌晨3點多開車到餐廳附近停妥後，雙手提著裝有藍色油漆的水桶下車犯案，接著離去，警方根據車牌等資料目前初步鎖定嫌犯身分。

警方詢問店老闆吳男是否認識畫面中男子，或近期是否有跟人糾紛，吳男稱自己辨識不出犯案男子，不知發生什麼事，但懷疑因感情糾紛遭人報復。

根據資料，「惦-安私廚」前身是民生社區的「安安私廚」，以鴨肉料理聞名，老闆更號稱「台北鴨王」，有不少美食客大讚好吃，強調「一個餐期只接待一桌，料理到上菜、換盤都由主廚一人親手完成」、「訂位要等一年」，不料今年3月中營業，至今才不到2個月就被潑漆。

台北市士林區私廚餐廳「惦-安私廚」今天凌晨傳出遭人潑漆，大門鐵捲門、牆壁、地板都是藍色油漆。記者翁至成／翻攝

台北市士林區私廚餐廳「惦-安私廚」今天凌晨傳出遭人潑漆，大門鐵捲門、牆壁、地板都是藍色油漆。記者翁至成／翻攝