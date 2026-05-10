影／騎機車與腳踏車擦撞倒地又被轎車撞上 台中49歲男喪命

台中市胡姓市民今天上午10時58分騎機車行經太平區太平路687號前時，不慎與右側騎腳踏車的12歲少女撞上，他因此向左側跌倒被另輛後方駛來的轎車撞上，送醫後因傷重不治，肇事原因調查中。

警方說，胡姓市民（49歲）當時沿太平路往永豐路方向的外側車道直行，經過肇事地點時，陳姓女童（12歲）騎著腳踏車從路旁剛起步，兩車因此撞上。他隨後因跌倒，被同方向左後方由阮姓男子（25歲）駕駛的轎車撞上，而他的機車又與後方湯姓男子（32歲）騎乘的機車再發生碰撞。

警方說，經查事故4人都無酒、毒駕情事，除了胡姓男子送醫延至12時不治，餘3人都僅受輕傷。目前已調閱監視器及行車記錄器還原事故經過，將釐清相關肇事原因及責任。

警方呼籲，民眾駕駛動力交通工具上路時，後車與前車之間應保持安全距離，並隨時注意車前及周遭狀況，另起駛前應顯示方向燈，注意前後左右有無車輛通行，以維護用路人安全。