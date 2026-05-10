男持高爾夫球桿砸車嚇壞孕婦 台66行車糾紛駕駛到案被函送

50歲的男子昨天下午行駛台66快速道路桃園市平鎮路段西行，與另一名開車的吳姓駕駛人發生行車糾紛，楊拿出高爾夫球桿砸車後離開，警方據報通知楊到案，訊後依公共危險、毀損、傷害、恐嚇及強制等罪嫌，函送桃園地方檢察署偵辦。

楊到案時自稱是吳開車突然侵入他前面的車道，因為安全距離不足險象環生，他於是下車理論。吳男反駁，指楊姓駕駛人不明原因侵入他前面的車道、堵車逼他停車，險些追撞；楊還拿高爾夫球桿砸他的車門和玻璃，當時車上有孕婦飽受驚嚇，於是報案。

警方指出，案發時間約昨日下午2時26分許，地點在台66快速公路西向24.5公里，大溪往中壢方向，雙方不明原因發生行車糾紛，楊姓涉嫌人隨即攔停被害人車輛，持高爾夫球桿敲擊車窗，致被害人車輛駕駛座玻璃毀損，並造成被害人左手中指受傷。