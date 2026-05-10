影／台中東協廣場移工大亂鬥 警：酒後鬧事爆衝發突

台中中區東協廣場在今天凌晨3時許，發生移工疑似酒後鬥毆的案件，警方獲報到場時，僅剩兩名傷者在現場，第一警分局已針對涉嫌滋事的4名移工查緝到案，依聚眾鬥毆、違反社會秩序維護法等罪送辦。

第一警分局表示，今天凌晨3時許獲報，中區東協廣場有肢體鬥毆衝突，同仁到場時，僅2名傷者在場。

警方調查，現場為印尼籍哈姓、阿姓、拉姓、歐姓等4名合法移工（皆年約30歲），先前已在東協廣場飲酒後，因酒後言語不合爆發口角衝突，事後又在火車站前廣場相遇，再次發生口角及徒手推擠，過程中哈姓移工因泥醉重心不穩跌倒，導致頭部受傷，其餘人員則無明顯傷勢。

一分局指出，已對主要4名滋事的移工查緝到案說明，依刑法及社會秩序維護法論處。另在場圍觀聚集的移工，局將依法告誡約制。

一分局呼籲，絕不容許各類暴力犯罪挑戰公權力，對於滋事案件絕對嚴查到底，依法嚴辦。同時呼籲民眾，飲酒應適量，任何脫序違法行為警方必定從嚴追究，以維護社會公共秩序及市民安全。

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