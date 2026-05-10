醉男無故持水果刀苗栗市馬路遊蕩 警方快打帶回管束

58歲張姓男子昨天傍晚酒醉，持刀果刀在苗栗市國華路上遊蕩，引起民眾恐慌，警方據報快打警方趕到帶回管束，張男酒測值高達1.27，全案依社會秩序維護法查處。

苗栗警察分局昨天傍晚5點55分接獲報案，苗栗市國華路一帶張男手持水果刀揮舞，路上人車紛紛閃避，影像並被PO在社群引起熱議，北苗派出所快打警力趕到場，將赤膊滿身酒氣張帶回派出所管束。

警方初步調查，張男呼氣酒精濃度高達每公升1.27毫克，酒醉情緒不穩，持水果刀當街揮舞，雖未有攻擊行為，但引起恐慌，警方依社維法，無正當理由攜帶具殺傷力之器械，處3天以下拘留或3萬元以下罰鍰，移請苗栗地方法院裁處。

苗栗警分局提醒民眾，如遇突發危安狀況，應遠離案發現場並及時向警方報案，以維護自身及公眾安全。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

58歲張姓男子昨天傍晚酒醉，持刀果刀在苗栗市國華路上遊蕩，警方快打警方趕到帶回管束，依社會秩序維護法查處。圖／民眾提供