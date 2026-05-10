3歲女童走斑馬線遭撞死3年 余爸爸盼：5／8為台灣交通改善的Day 1

3歲余姓女童2023年跟母親走在台南市行人穿越道時遭左轉轎車撞死，時隔三年，余爸爸發文指出，希望女兒事發當天是台灣交通改善的第一天，並以台南女警車禍身亡的事故請大家想想，是否也常違停？是否也近乎放任隨心所欲的用車觀念，而造成不時違規駕駛的行為？

2023年5月8日上午10時許，3歲余姓女童跟母親走在台南市北區忠義路2段、成功路口行人穿越道時，遭杜姓孕婦駕駛的左轉轎車撞死，女童母親重傷住院，引發社會關注；女童父親余志祥為了女兒發生憾事，催生成立「台南市人本交通促進協會」，盼能推動「人本交通」理念。

余爸爸昨天凌晨1時許在臉書發文指出「薇薇離開我三年了台灣交通改善了多少？距離目標仍有非常遠的路要走；雖然有些微的改變，仍有許多駕駛不會停讓行人，仍有許多車輛直接違停在人行道上，每天仍有將近8人消逝在馬路上，交通仍未平權。」

他表示，羅馬不是一天造成，台灣的交通更不會是短時間就能完全改善，「只有我們繼續前進，才有到達的一天，前幾天，一位新竹的夥伴跟我說，5月8日是他的生日，自從三年前發生愛女佳薇的事後，他每到這天，就覺得很難過。」

余爸爸說「我回覆他，如果可以，我希望他把這天當做是台灣交通改善的Day 1，這樣他會比較開心，比較快樂，我不希望佳薇留給大家的只有悲傷，如果真的是這樣，讓我一個人晚上關起燈來，獨自承受既可。」

他提到，前陣子，台南女警的新聞引起大家的關注，許多人在意肇事女學生是否有下跪，是否只關心他的愛車，更有許多人忿恨不平；「我相信其中也包括正在看我這篇長文的您，在這邊請您靜下心來，思考幾個問題。」

「今天如果沒有那輛違停的校車，沒有不注意車前狀況的女大生，我相信鄭姓女警，仍在為各位守護台南的治安，請您再思考一下，您是否也常違停？您是否也認為違停一下，會怎樣嗎？您是否也跟女大生一樣，因為近乎放任隨心所欲的用車觀念，而造成自己不時的違規駕駛的行為？」

「當您為女警的事故，義憤填膺之時，也請您先思考一下，您自己是否也可能是造成這樣悲痛事件重複上演的幫兇之一？」他呼籲大家停讓行人、支持人行道、支持大眾運輸、支持交通平權、支持駕訓制度更加嚴謹，交通改革由自身做起。

余爸爸說，忍痛發文的目的，永遠都只是希望能讓更多人意識到台灣交通的危害，也期望台灣交通能更安全；感謝所有支持與努力在交通改善的夥伴，「謝謝您們，為了下一代，也為了更安全的用路環境，持續在努力，持續在奮鬥。台南余爸爸 敬上」。