桃園男子勸阻抽菸竟失控踹人頭 遭傷害告訴送辦

桃園市鄭男不滿2名男子在超商前抽菸，上前勸導後雙方起口角，情緒失控的鄭男竟狠踹其中1名男子頭部，員警到場後遭踢的男子表示將提出傷害告訴，警方將依法函送桃檢偵辦。

桃園市警局桃園分局武陵派出所副所長劉柏春今天接受媒體聯訪表示，昨晚8時33分，遭踢的男子跟同事在桃園區復興路1處超商前人行道抽菸，鄭男（25歲）上前勸導2人不要抽菸，雙方因此發生口角糾紛，鄭男卻忽然以腳踢踹其中1名男子頭部，武陵所員警獲報立即趕抵現場，分隔雙方釐清狀況。

劉柏春指出，員警獲報趕抵現場時雙方已無衝突，員警除分隔雙方釐清狀況，也當場告知被害人相關權益，被害男子決定提出傷害告訴，警方隨即受理並依法函請桃園地方檢察署偵辦。警方呼籲民眾應理性處理爭端，切勿因一時情緒引發衝突，因此觸法而得不償失。

遭踢的男子說，若是抽菸影響到鄭男，鄭男告知後菸可以熄掉，但對方動手就是不對，因此在員警告知相關權益後，決定對鄭男提出傷害告訴。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康