商店愛心箱半個月連續被偷？ 台中東勢警方主動追查中

台中市東勢區傳出有商店愛心箱半個月連續被偷民眾捐的愛心錢，台中市東勢警分局今天表示，雖未接獲報案，警方已主動追查中。

民眾在臉書「台中小鎮─東勢山城大小事」PO文，提醒東勢店家注意，該店近半個月愛心箱連續被偷，請大家多注意。

東勢派出所所長陳育賢上網回應，針對近日民眾反映東崎路一帶有愛心箱零錢遭竊情事，該所重視，雖未接獲報案，已立即派員前往現場瞭解釐清是否確有遭竊情形及財物損失；另同步調閱周邊監視器畫面，清查可疑人車進出情形，持續循線追查中。並會針對相關地點加強巡邏及守望等防範性勤務，來有效遏阻類似案件發生。

警方提醒，若發現可疑人士於宮廟、商家或路旁愛心箱周邊徘徊，請立即撥打110通報，俾利警方即時到場查處。建議設置愛心箱商家，評估增設監視器、照明設備，或固著愛心箱等防竊措施。