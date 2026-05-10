台3線苗栗獅潭假日大型重機、普通重機事故 2名騎士送醫無大礙

新北市潛姓男子昨天下午5時許至板橋區大漢橋下籃球場閒晃，手中握著一把短刀，面對打籃球民眾口中不斷喃喃自語：「颱風快來了，趕快離開。」民眾見狀立即報警。海山警獲報到場在附近查獲潛男並起出短刀1把，詢後依社維法移請裁處。

2026-05-10 10:29