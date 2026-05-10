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台3線苗栗獅潭假日大型重機、普通重機事故 2名騎士送醫無大礙
越南陶姓移工今天騎普通重車在台3線苗栗縣獅潭鄉路段迴轉，時與一輛大型重型機車相撞，2人手腳擦挫傷送醫無大礙，警方檢測2人呼氣酒精濃度零，車禍原因進一步調查釐清中。
大湖警察分局接獲報案，台3線120.5公里獅潭鄉路段，發生2輛機車交通事故，造成2名騎士受傷，警方到場處理，初步調查陶男（23歲）騎機車南下，欲迴轉北上車道，不慎與北上賴姓男子（25歲）所騎直機車撞擊，陶、賴手腳擦挫傷，經送醫治療無大礙，2人酒測無酒精反應，相關肇事原因，警方仍調閱行車紀錄器及附近監視器釐清中。
大湖分局呼籲，台3線獅潭路段彎道路段多，假日時常吸引民眾前往，導致多數路段易為事故熱點，用路人駕駛車輛須注意路況、保持專注與安全距離，務必遵守交通安全規則切勿違規，避免事故發生，維護用路人安全。
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