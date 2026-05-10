快訊

200億打造郵政A7園區屢出包 工會痛批：交通部還在狀況外？

川習會前間諜戰升溫！紐時：陸開32萬元收買美國會助理 反遭識破錄音

為何喝完咖啡反而更想睡？營養師曝背後4大疲勞警訊

聽新聞
0:00 / 0:00

台3線苗栗獅潭假日大型重機、普通重機事故 2名騎士送醫無大礙

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導

越南陶姓移工今天騎普通重車在台3線苗栗縣獅潭鄉路段迴轉，時與一輛大型重型機車相撞，2人手腳擦挫傷送醫無大礙，警方檢測2人呼氣酒精濃度零，車禍原因進一步調查釐清中。

大湖警察分局接獲報案，台3線120.5公里獅潭鄉路段，發生2輛機車交通事故，造成2名騎士受傷，警方到場處理，初步調查陶男（23歲）騎機車南下，欲迴轉北上車道，不慎與北上賴姓男子（25歲）所騎直機車撞擊，陶、賴手腳擦挫傷，經送醫治療無大礙，2人酒測無酒精反應，相關肇事原因，警方仍調閱行車紀錄器及附近監視器釐清中。

大湖分局呼籲，台3線獅潭路段彎道路段多，假日時常吸引民眾前往，導致多數路段易為事故熱點，用路人駕駛車輛須注意路況、保持專注與安全距離，務必遵守交通安全規則切勿違規，避免事故發生，維護用路人安全。

台3線苗栗縣獅潭鄉路段今天上午發生2輛機車相撞車禍，2名騎士手腳擦挫傷，送醫無大礙。圖／大湖警察分局提供
台3線苗栗縣獅潭鄉路段今天上午發生2輛機車相撞車禍，2名騎士手腳擦挫傷，送醫無大礙。圖／大湖警察分局提供

台3線苗栗縣獅潭鄉路段今天上午發生2輛機車相撞車禍，2名騎士手腳擦挫傷，送醫無大礙。圖／大湖警察分局提供
台3線苗栗縣獅潭鄉路段今天上午發生2輛機車相撞車禍，2名騎士手腳擦挫傷，送醫無大礙。圖／大湖警察分局提供

台3線苗栗縣獅潭鄉路段今天上午發生2輛機車相撞車禍，2名騎士手腳擦挫傷，送醫無大礙。圖／大湖警察分局提供
台3線苗栗縣獅潭鄉路段今天上午發生2輛機車相撞車禍，2名騎士手腳擦挫傷，送醫無大礙。圖／大湖警察分局提供

車禍 重機 越南

延伸閱讀

家門口烤肉遇橫禍！新竹男酒駕過彎失控撞傷4人送醫

高雄男喝到爛醉還上路 撞1汽車2機車酒測值超標逾5倍

吃燒烤喝酒不認識客人口角衝突一人受傷 大批員警趕到場

悲傷母親節！女兒倒垃圾遭轎車撞飛不治 母親傷痛要求查明真相

相關新聞

板橋怪男持刀碎念「颱風快來了趕快走」 民眾嚇壞警到場逮人

新北市潛姓男子昨天下午5時許至板橋區大漢橋下籃球場閒晃，手中握著一把短刀，面對打籃球民眾口中不斷喃喃自語：「颱風快來了，趕快離開。」民眾見狀立即報警。海山警獲報到場在附近查獲潛男並起出短刀1把，詢後依社維法移請裁處。

花博園區連2夜爆酒後衝突 男子控遭掐脖、外籍男跟女友鬧口角

33歲楊姓男子今天凌晨在北市中山區花博園區喝酒，稱喝醉時撞到路人被掐脖子，對方犯案後逃逸，追上前發現對方的友人錢包掉落，報警提告，轄區警方已掌握身分，將通知到案說明。

阿嬤違規過馬路險被車撞遭批評 一名網友說出原因籲停止謾罵

一名阿嬤昨天下午在台中市大甲區經國路涉嫌違規穿越馬路，過程被轎車行車記錄器拍下，影像PO上大甲地方臉書，PO文者提醒阿嬤下次要走斑馬線過馬路，多位網友看到影像質疑阿嬤是移動式神主牌；一名網友貼文回應說，阿嬤家人住院她急送健保卡到醫院，請體諒長者焦急的心，停止謾罵。

高雄男喝到爛醉還上路 撞1汽車2機車酒測值超標逾5倍

高雄市31歲莊姓男子昨天下午5時許開車行經六合路，不慎擦撞路邊停車的1輛汽車與2輛機車，莊男肇事後卻裝沒事離開，警方獲報後循線追查，在新興區尚義街查獲爛醉的莊男，經測後呼氣酒測值高達1.37毫克，超標逾5倍，警方除依公共危險罪將其移送法辦外，並重罰吊扣牌照2年。

屏東瑪家鄉祕境瀑布6天2死 部落爭取納管制

屏東縣瑪家鄉舊排灣部落山區「獅王」、「草泥馬」瀑布六天發生兩遊客溺斃意外，這些瀑布對部落是具文化意義、禁忌傳統領域與神聖之地，部落傳統領袖蕭惠美說，將推動正名回歸排灣族語名稱，盼政府協助劃設自然人文景觀區，適度管制遊客，保護部落神聖場域，避免憾事再發生。

影／彰化鹿港工廠火警 火勢猛烈濃煙衝天際

彰化鹿港崙仔尾一間廢棄物廢棄工廠今天11點多發生火警，濃煙猛烈直衝天際，彰化縣消防局獲報之後出動大批人車到場搶救，經了解工廠廢棄已久但內堆了大量廢棄物，火勢一發不可收拾，幸好無人受困沒有人受傷，目前還在搶救中。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。