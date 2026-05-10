快訊

星期人物／死囚翻身 伊朗地下金融帝王回歸 對抗美制裁

NBA／又是下半場被逆轉！湖人主場慘輸23分 雷霆3連勝聽牌

針孔偷拍延燒 台南擴大稽查驚見連鎖醫美天花板有異 診所：病人同意

聽新聞
0:00 / 0:00

家門口烤肉遇橫禍！新竹男酒駕過彎失控撞傷4人送醫

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

新竹22歲王男昨晚酒後開車行經竹東鎮上坪地區彎道時，疑失控衝向路旁民宅，撞上4名正在家門口烤肉的民眾，造成4人受傷送醫，其中42歲黃男傷重一度緊急手術。警方酒測發現，王男呼氣酒測值高達0.72mg/l，明顯超標，訊後依公共危險罪嫌送辦。

新竹縣警察局竹東分局指出，該起事故發生在昨日晚間6時許，王男行經上坪舊農會辦事處彎道時，撞上羅男等4名民眾，駕駛經酒測已超過標準，經救護人員評估送醫救治，詳細肇事原因待釐清後，依相關法令辦理。

據了解，當時羅男等4人正在民宅前烤肉聊天，根本來不及反應，就被突如其來的轎車撞上。王男經現場酒測，呼氣酒測值達0.72mg/l，已遠超法定標準。遭撞的60歲羅女、36歲戴男及49歲蘇男四肢擦挫傷，送醫後傷勢穩定；42歲黃男則因傷勢較重，一度緊急手術，所幸目前暫無生命危險。

附近民眾表示，當時天色漸暗，突然聽到「碰」一聲巨響，衝出查看才發現有人被撞倒在地，現場桌椅、烤肉器具散落一地，場面相當混亂，也有人痛批「酒醉還敢開車，根本不要命」。

新竹縣議員張益生獲悉後也關心，被撞的族人目前都已送醫，希望大家平安無事。他也呼籲民眾切勿心存僥倖，「喝酒不開車、開車不喝酒」，不要讓悲劇一再發生。警方表示，詳細肇事原因及事故責任，仍待進一步調查釐清。

新竹22歲王男昨晚酒後開車行經竹東鎮上坪地區彎道時，疑失控衝向路旁民宅，撞上4名正在家門口烤肉的民眾，造成4人受傷送醫。圖／警方提供
新竹22歲王男昨晚酒後開車行經竹東鎮上坪地區彎道時，疑失控衝向路旁民宅，撞上4名正在家門口烤肉的民眾，造成4人受傷送醫。圖／警方提供

新竹22歲王男昨晚酒後開車行經竹東鎮上坪地區彎道時，疑失控衝向路旁民宅，撞上4名正在家門口烤肉的民眾，造成4人受傷送醫。圖／警方提供
新竹22歲王男昨晚酒後開車行經竹東鎮上坪地區彎道時，疑失控衝向路旁民宅，撞上4名正在家門口烤肉的民眾，造成4人受傷送醫。圖／警方提供

酒駕 酒測 新竹

延伸閱讀

高雄男喝到爛醉還上路 撞1汽車2機車酒測值超標逾5倍

連開10小時...貨櫃車司機恍神10秒 國三釀6車追撞3死2傷 二審判3年

吃燒烤喝酒不認識客人口角衝突一人受傷 大批員警趕到場

花博園區連2夜爆酒後衝突 男子控遭掐脖、外籍男跟女友鬧口角

相關新聞

板橋怪男持刀碎念「颱風快來了趕快走」 民眾嚇壞警到場逮人

新北市潛姓男子昨天下午5時許至板橋區大漢橋下籃球場閒晃，手中握著一把短刀，面對打籃球民眾口中不斷喃喃自語：「颱風快來了，趕快離開。」民眾見狀立即報警。海山警獲報到場在附近查獲潛男並起出短刀1把，詢後依社維法移請裁處。

阿嬤違規過馬路險被車撞遭批評 一名網友說出原因籲停止謾罵

一名阿嬤昨天下午在台中市大甲區經國路涉嫌違規穿越馬路，過程被轎車行車記錄器拍下，影像PO上大甲地方臉書，PO文者提醒阿嬤下次要走斑馬線過馬路，多位網友看到影像質疑阿嬤是移動式神主牌；一名網友貼文回應說，阿嬤家人住院她急送健保卡到醫院，請體諒長者焦急的心，停止謾罵。

高雄男喝到爛醉還上路 撞1汽車2機車酒測值超標逾5倍

高雄市31歲莊姓男子昨天下午5時許開車行經六合路，不慎擦撞路邊停車的1輛汽車與2輛機車，莊男肇事後卻裝沒事離開，警方獲報後循線追查，在新興區尚義街查獲爛醉的莊男，經測後呼氣酒測值高達1.37毫克，超標逾5倍，警方除依公共危險罪將其移送法辦外，並重罰吊扣牌照2年。

屏東瑪家鄉祕境瀑布6天2死 部落爭取納管制

屏東縣瑪家鄉舊排灣部落山區「獅王」、「草泥馬」瀑布六天發生兩遊客溺斃意外，這些瀑布對部落是具文化意義、禁忌傳統領域與神聖之地，部落傳統領袖蕭惠美說，將推動正名回歸排灣族語名稱，盼政府協助劃設自然人文景觀區，適度管制遊客，保護部落神聖場域，避免憾事再發生。

家門口烤肉遇橫禍！新竹男酒駕過彎失控撞傷4人送醫

新竹22歲王男昨晚酒後開車行經竹東鎮上坪地區彎道時，疑失控衝向路旁民宅，撞上4名正在家門口烤肉的民眾，造成4人受傷送醫，其中42歲黃男傷重一度緊急手術。警方酒測發現，王男呼氣酒測值高達0.72mg/l，明顯超標，訊後依公共危險罪嫌送辦。

花博園區連2夜爆酒後衝突 男子控遭掐脖、外籍男跟女友鬧口角

33歲楊姓男子今天凌晨在北市中山區花博園區喝酒，稱喝醉時撞到路人被掐脖子，對方犯案後逃逸，追上前發現對方的友人錢包掉落，報警提告，轄區警方已掌握身分，將通知到案說明。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。