家門口烤肉遇橫禍！新竹男酒駕過彎失控撞傷4人送醫

新竹22歲王男昨晚酒後開車行經竹東鎮上坪地區彎道時，疑失控衝向路旁民宅，撞上4名正在家門口烤肉的民眾，造成4人受傷送醫，其中42歲黃男傷重一度緊急手術。警方酒測發現，王男呼氣酒測值高達0.72mg/l，明顯超標，訊後依公共危險罪嫌送辦。

新竹縣警察局竹東分局指出，該起事故發生在昨日晚間6時許，王男行經上坪舊農會辦事處彎道時，撞上羅男等4名民眾，駕駛經酒測已超過標準，經救護人員評估送醫救治，詳細肇事原因待釐清後，依相關法令辦理。

據了解，當時羅男等4人正在民宅前烤肉聊天，根本來不及反應，就被突如其來的轎車撞上。王男經現場酒測，呼氣酒測值達0.72mg/l，已遠超法定標準。遭撞的60歲羅女、36歲戴男及49歲蘇男四肢擦挫傷，送醫後傷勢穩定；42歲黃男則因傷勢較重，一度緊急手術，所幸目前暫無生命危險。

附近民眾表示，當時天色漸暗，突然聽到「碰」一聲巨響，衝出查看才發現有人被撞倒在地，現場桌椅、烤肉器具散落一地，場面相當混亂，也有人痛批「酒醉還敢開車，根本不要命」。

新竹縣議員張益生獲悉後也關心，被撞的族人目前都已送醫，希望大家平安無事。他也呼籲民眾切勿心存僥倖，「喝酒不開車、開車不喝酒」，不要讓悲劇一再發生。警方表示，詳細肇事原因及事故責任，仍待進一步調查釐清。

新竹22歲王男昨晚酒後開車行經竹東鎮上坪地區彎道時，疑失控衝向路旁民宅，撞上4名正在家門口烤肉的民眾，造成4人受傷送醫。圖／警方提供