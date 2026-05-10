中壢KTV包廂好友慶生酒後變臉口角、衝突 快打警力壓制

桃園市中壢一家KTV昨晚發生消費者打架，治安在網路平台引起議論。警方今天說明衝突為同包廂朋友酒後口角、肢體衝突，中壢警分局調派快打警網到場壓制，滋事3人依刑法妨害秩序聚眾鬥毆罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

中壢警分局中壢派出所昨晚9時30分許接獲報案，位於中壢區新生路KTV包廂有酒後糾紛情事，立即啟動快打警力趕赴現場處理。

經了解，現場為友人舉辦慶生活動，19歲的高男、范男、詹男等3人酒後與同包廂的朋友口角，進而引發肢體衝突，警方到場時相關人等正欲離開，立即以優勢警力控制，對造尚未提出告訴，警方將涉案3人帶回，全案依聚眾鬥毆罪嫌依法偵辦。

中壢警分局林鼎泰強調，聚會飲酒應注意自身情緒及言行，切勿因一時衝動引發衝突，警方對於任何暴力滋事情事，均將依法究辦，以維護社會秩序與民眾安全。