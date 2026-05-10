花博園區連2夜爆酒後衝突 男子控遭掐脖、外籍男跟女友鬧口角

33歲楊姓男子今天凌晨在北市中山區花博園區喝酒，稱喝醉時撞到路人被掐脖子，對方犯案後逃逸，追上前發現對方的友人錢包掉落，報警提告，轄區警方已掌握身分，將通知到案說明。

中山警方指出，今天凌晨3時許接獲報案，稱花博園區內有傷害情事，到場了解，楊男說當時與一名身穿白衣的男子擦肩而過，雙方發生碰撞，白衣男竟突然伸手掐住他的頸部，隨後與友人一同逃離現場。

楊男追趕過程中，意外發現白衣男子友人的錢包掉落在路上，把錢包撿起後交給警方，並對白衣男子及其友人提出傷害告訴，警方後續已根據相關資料掌握涉案人身分，將通知到案釐清。

花博園區近年已成北市年輕族群夜間熱門飲酒據點，不只今天凌晨，昨天凌晨也發生酒後糾紛。一名持有我國居留證、來自聖克里斯多福及尼維斯的莫姓男子，昨天凌晨2時許與女友酒後口角，期間情緒激動揮舞手臂時，不慎揮到一旁女子，現場安管人員見狀立即上前勸阻並報警處理。

警方表示，雖然現場無人提出告訴，仍將莫男帶返派出所查證身分，確認事發經過後放他離去。