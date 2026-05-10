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高雄男喝到爛醉還上路 撞1汽車2機車酒測值超標逾5倍
高雄市31歲莊姓男子昨天下午5時許開車行經六合路，不慎擦撞路邊停車的1輛汽車與2輛機車，莊男肇事後卻裝沒事離開，警方獲報後循線追查，在新興區尚義街查獲爛醉的莊男，經測後呼氣酒測值高達1.37毫克，超標逾5倍，警方除依公共危險罪將其移送法辦外，並重罰吊扣牌照2年。
苓雅警分局於昨（9）日下午5時9分許接獲民眾報案，稱六合路發生交通事故。轄區凱旋路派出所員警抵達現場時，發現路邊一輛轎車及兩輛機車遭碰撞受損，現場散落車殼碎片，但肇事車輛已不見蹤影。
警方隨即調閱周邊監視器畫面，掌握肇事車牌後展開追緝，迅速於新興區尚義街一帶攔截到31歲莊姓男子。
據了解，莊男當時沿六合路東向西行駛，突然偏離車道碰撞路邊車輛，員警靠近莊男時聞到明顯酒味，經實施酒測，酒測值已超標。
苓雅分局指出，莊男酒駕行為已違反道路交通管理處罰條例，除開罰外車輛也將被吊扣牌照2年，並吊扣駕照，全案警詢後，將莊男依公共危險罪嫌移送高雄地檢署偵辦。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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