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警化身大力士！嘉義「卡門貓」哀嚎 求救現場驚險畫面曝

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義市林森東路一處巷弄日前傳出急促且淒厲的貓叫聲，打破了原本平靜的午後。嘉義市警局第二分局長竹派出所員警巡邏經過發現異狀，循聲找尋，竟在民宅前直擊驚險一幕，一隻小花貓，身體後半段竟死死地卡在住宅厚重的鐵捲門縫隙中。

這隻受困的花貓整隻貓趴在水泥地上，後半身被鐵捲門的下緣緊緊壓住，完全無法動彈。貓咪因為疼痛與驚恐，張著嘴巴不斷吐舌喘息，發出無助的哀嚎求救，眼神中充滿了恐懼與求救的渴望，畫面令人十分心疼。身旁還有疑似掙扎時留下的痕跡。

巡佐黃正成與警員陳俊諺見狀，深知情況緊急，若不趕緊施救，貓咪恐有生命危險。員警先試圖按門鈴聯繫屋主，但按了許久都無人回應，判斷屋主不在家。為了爭取救援時間，兩人決定合力展開「搶救貓咪大作戰」。

警員蹲在鐵捲門前，雙手正貼在鐵捲門的下緣，全身緊繃用力，試圖徒手將厚重的鐵捲門向上撐開。另一名員警則在旁觀察，隨時準備協助貓咪脫困。即使鐵捲門相當沉重，員警仍不顧手部疼痛，硬是撐開了一個小小的縫隙。原本卡住的貓咪感受到壓力減輕，終於得以順利鑽出身體，平安脫困。

稍後，屋主剛好返家，看到警察圍在自家門口，嚇了一跳。經警方詳細說明事情經過，屋主才得知愛貓險些遭遇不測，幸好在警方的協助下順利脫困，感到既驚訝又感激。屋主表示，會好好安撫受驚的貓咪，幸好有警方經過並迅速處理，讓貓咪能即時脫困，不然後果不堪設想。

警方提醒屋主，離家前務必確實檢查門窗是否關好，避免毛小孩自行離家而發生受困或走失等情事。

嘉義市警員循著哀嚎聲發現驚險一幕，貓咪身體後半段竟死死地卡在住宅厚重的鐵捲門縫隙中，不斷吐舌喘息求救。記者李宗祐／翻攝
嘉義市警員循著哀嚎聲發現驚險一幕，貓咪身體後半段竟死死地卡在住宅厚重的鐵捲門縫隙中，不斷吐舌喘息求救。記者李宗祐／翻攝

嘉義市警化身大力士徒手撐門，救援受困門縫貓咪平安脫困。記者李宗祐／翻攝
嘉義市警化身大力士徒手撐門，救援受困門縫貓咪平安脫困。記者李宗祐／翻攝

貓咪 嘉義

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