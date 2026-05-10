屏東瑪家鄉祕境瀑布6天2死 部落爭取納管制

屏東縣瑪家鄉舊排灣部落山區，被外界形容為瀑布祕境群，由於位處深山，一旦發生意外搶救不易。圖／屏東縣消防局提供

屏東縣瑪家鄉舊排灣部落山區「獅王」、「草泥馬」瀑布六天發生兩遊客溺斃意外，這些瀑布對部落是具文化意義、禁忌傳統領域與神聖之地，部落傳統領袖蕭惠美說，將推動正名回歸排灣族語名稱，盼政府協助劃設自然人文景觀區，適度管制遊客，保護部落神聖場域，避免憾事再發生。

五月一日獅王瀑布一名男遊客溺斃，六日附近的草泥馬瀑布也有一名女遊客溺斃，消防局統計，二○二四年一月到今年五月，瑪家鄉、霧台鄉水域事故發生六件，釀五死一傷，接連發生溺水意外，引起部落族人議論。

蕭惠美說，每處溪谷瀑布都有排灣族語名與文化意義，「獅王」、「草泥馬」都非原本的名稱，對部落來說是很不尊敬的。獅王瀑布排灣族部落稱為「Talaban（達拉邦）」是「生命之泉」，乾旱時唯有此處有水，讓族人可以活下來。

蕭惠美說，草泥馬瀑布族語名稱是「Daljiniga（達力尼嘎）」，因有點像蜈蚣形狀，有很窄小的石橋，也被稱為一線天，「對我們來講是神聖的，是祖先留給我們的路」，被稱為草泥馬瀑布非常難聽。

「族人也很無奈。」蕭惠美說，接連發生溺水意外，對部落而言並不好，族人擔心是否有什麼事會發生，或是祖先在提醒族人要注意什麼事情。近年來鄉公所、茂林國家公園管理處及縣府逐步推動劃設自然人文生態景觀區，仍在申請中，盼藉此適度約束到舊部落遊客，保護部落神聖場域。