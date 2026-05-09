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悲傷母親節…76歲採茶婦莫名跌落山坡 尋獲已無呼吸心跳送醫不治

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

76歲蕭姓採茶婦人今到茶園工作，不知何故跌落彰、投兩界交界山坡，下午被找到時已無呼吸、心跳，並送往南投基督教醫院救治，醫護團隊啟動高級救命術，直到晚間仍宣告不治。

據了解，蕭婦家屬告訴消防搜救人員，她今上午到茶園工作，午後沒回家，家人前往茶園尋求，發現她跌落在茶園外的山坡。

彰、投兩縣消防局接獲報案，彰化縣消防局出動6輛消防車、1輛救護車、1部無人機和18名消防人員，南投縣消防局出動4輛消防車、1輛救護車和13名消防人員，兩縣消防局到達後，確認蕭婦墜落地點為田中鎮中央嶺步道擎天崗附近。

彰化縣消防局林厝分隊小隊長蘇楚翔與南投縣消防局人員，沿繩索下降52公尺找到蕭姓婦人，初步檢查已無呼吸心跳，立刻實施心肺復甦術，她的兒子擔任南投縣消防局松柏嶺分隊志工，指定送往南基急救。

蕭婦下午4點多送達南投，急診室醫療團隊評估她到院前已無呼吸心跳且嚴重失溫，立刻啟動高級救命術，但蕭婦對急救藥物和處置都沒反應，研判與呼吸心跳停止時間過長有關，晚上宣告不治。蕭婦家屬都很難過，明天就是母親節，卻與勤勞慈愛的母親天人永隔。

彰、投兩縣消防人員把蕭婦從52公尺深的山坡拉上產業道路，隨即送到南投基督教醫院急救。圖／民眾提供
彰、投兩縣消防人員把蕭婦從52公尺深的山坡拉上產業道路，隨即送到南投基督教醫院急救。圖／民眾提供

南投縣 母親節

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