宜蘭縣民大道翻車！駕駛稱閃避小動物自撞分隔島 車上4人輕傷送醫

王姓男子今天駕駛小客車載家人共一家五口出門，行經縣民大道2段一處路口，卻自撞中央分隔島，王的妻、兒及岳父輕傷送醫，沒有大礙。王男無酒駕，聲當時是閃避小動物才自撞，警方還在調查肇事原因。

41歲的王姓男子今天駕駛，載妻子、兩名分別是10歲與7歲的兒子，以及74歲的岳父出門，沿縣民大道2段往壯圍方向行駛時，中午12時許經過一處路口，突然撞上中央分隔島後翻車。王男未受傷，妻兒及74歲的岳父都送醫，幸好都是輕傷沒有大礙。

事發後警方趕往現場處理，王男稱是因為有小動物突然竄出，他為了閃避，才不小心自撞。

警方調查，當時王男車輛行駛在左轉車道，但直行進入路口，釀成自撞事故，經實施吐氣酒測，酒測值為零，肇事原因還待調查。

警方呼籲，駕車應注意車前狀況並依道路交通標線指示行駛，直行車不得占用轉彎專用車道，違者可依道路交通管理處罰條例第48條規定，處600元至1800元罰鍰。

王姓男子今天開車載家人出門，行經宜蘭市縣民大道2段時，自撞分隔島翻車。記者王燕華／翻攝

王姓男子今天開車載家人出門，行經宜蘭市縣民大道2段時，自撞分隔島翻車。記者王燕華／翻攝