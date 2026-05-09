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「小小寶」天寒大哭…狠父找不到孩子媽竟遺棄7月兒 路人聞哭聲急報警

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

桃園蔡姓男子疑因找不到孩子的媽，今年農曆年前竟將年僅7月大的親生兒子隨手丟在龍潭區某教養院旁小貨車後車斗內離去，男嬰「小小寶」因天寒地凍冷到大哭，幸好路人聽到哭聲趕緊報警救援，桃園地檢署依成年人故意對兒童犯違背法令而遺棄罪嫌起訴。

起訴指出，蔡男與林姓前女友於2025年6月生下男嬰「小小寶」，兩人分開後，平時由林女照顧，今年農曆過年前，林女因故無法再繼續照顧孩子，2月13日傍晚將寶寶帶到龍潭區友人住處與蔡男見面，並將孩子交給蔡男，詎料，蔡男疑因聯繫不上林女，因此萌生遺棄親生兒的念頭。

蔡男明知寶寶「小小寶」僅7個月大，根本毫無自救能力，自己依法又負有扶養、保護責任，竟於當晚6時30分走在龍潭區聖亭路上時，經過某教養院外，便將孩子塞在路旁停放的小貨車後車斗內，便獨自離去。

起訴指出，直到韓姓路人經過時，聽見嬰兒的啼哭聲，循聲找到被丟在車斗內的男嬰立刻報警，並將男嬰交由市府家庭暴力暨性侵害防治中心先行安置；警方訊問後，將蔡男涉犯家暴法、兒少法及刑法對於未滿七歲之人犯殺人未遂罪送辦。

根據蔡男與林女的通訊紀錄，發現當天下午5時21分前，2人還有持續連繫，在蔡男接手照顧孩子後，仍多次與林女商量、討論寶寶照顧細節，卻也傳訊告知林女「我昨有告訴你派出所打電話找我，我是怕我突然被抓走，小孩子怎麼辦」、「我哥問我如果被抓，小小寶怎麼辦」、「不然你等我，我在抱著弟弟走回去啦，我走回去了等我一下」、「我在萊爾富等你，接一下小小寶，以後不打擾你了」等語。林女則回「等我幹嘛，不可能，小小寶換你照顧了，他的東西我會備齊給你，我請人家跟你聯絡」。

檢方審酌證據認為，被告蔡男收到林女拒絕接回寶寶訊息後，於5時40分帶著寶寶離開超商，並於晚間6時30分將寶寶丟在某教養院旁停放小貨車的車斗內，棄置地點並非荒郊野外，而是人車往來道路旁，且蔡男在嬰兒身旁放有相關嬰兒用品 。

加上雙方對話紀錄，顯示蔡男在事發前仍持續關心養育事宜，林女也證稱被告平時對孩子照顧有加，讓她將孩子交給蔡男很安心，因此認定蔡男主觀上尚無殺人之犯意，全案偵結依家庭暴力罪之成年人故意對兒童犯違背法令而遺棄罪嫌起訴。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

桃園驚傳爸爸賭氣將7月大兒子丟在路邊小貨車後車斗內，桃園地檢署偵結，依家庭暴力罪之成年人故意對兒童犯違背法令而遺棄罪嫌將蔡男起訴。示意圖／Ingimage
桃園驚傳爸爸賭氣將7月大兒子丟在路邊小貨車後車斗內，桃園地檢署偵結，依家庭暴力罪之成年人故意對兒童犯違背法令而遺棄罪嫌將蔡男起訴。示意圖／Ingimage

桃園地檢署

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