前立委曾蔡美佐在家遭毆 北港朝天宮董座之子涉案被羈押禁見

前立委、前北港朝天宮董事長曾蔡美佐，本月7日清晨在雲林北港住家遭數十人闖入毆打受傷，引發地方震撼。雲林地檢署今再訊問4名拘提到案被告，包括北港朝天宮董事長、雲林縣副議長蔡咏鍀之子蔡晉財。檢方認為蔡男與邱姓男子涉案情節重大，且有滅證、勾串共犯及證人之虞，向雲林地方法院聲請羈押獲准，並禁止接見通信。

現年81歲的曾蔡美佐，7日凌晨4時許在北港住家遭數十人闖入，過程中被推倒在地，造成骨裂受傷送醫；其子曾維斌也遭毆打見血。案發後檢警成立專案小組追查，連日來已拘提21人到案，先前已有3人遭羈押禁見。

檢方今天再度訊問4名被告後，認定蔡晉財與邱男涉案嫌疑重大，且有串證、滅證風險，因此向法院聲請羈押獲准。

雲林地方法院指出，檢察官以被告有勾串共犯、證人之虞聲押2人。法官審酌後認為，蔡、邱2人供述內容，與其他到案共犯說法仍有出入，且目前仍有其他涉案共犯尚未到案；此外，為何在媽祖遶境期間，突然有大批人馬衝往被害人住處，並爆發激烈衝突，相關動機與經過迄今仍無法合理交代。

法院認為，現階段僅有羈押方式，才能確保後續偵查順利進行，因此裁定2人羈押禁見。