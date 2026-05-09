10天內2度翻車！台東預拌車易主後又側翻 民眾傻眼：實在太巧

台東縣卑南鄉台9線賓朗路段今上午發生一起預拌混凝土車翻車事故。一輛由拖車載運、準備送往花蓮的預拌車，行經彎道路段時疑因車體重心偏移，整輛車從拖板滑落側翻，現場無人受傷，也未波及其他用路人。

這輛預拌車4月30日下午就曾於市區中興路、仁義北路口發生翻車意外，當時轉彎側翻畫面一度在地方流傳。沒想到相隔不到10天，竟再度發生翻車狀況，而且還是同一輛車，讓不少民眾直呼「實在太巧」。

據了解，該輛預拌車在上次事故後，原車主已將車輛出售給花蓮買家，今天由拖車公司負責載運北上。不料車輛才剛離開台東市區，進入卑南鄉賓朗路段後，就再度發生翻車事故，整起過程令人傻眼。

警方指出，這起事故未造成人員傷亡，詳細肇事原因仍待後續調查釐清。雖然兩次事故都未釀成更大災情，但同一輛預拌車短時間內接連翻車，也意外成了地方熱議話題。