快訊

8旬前立委曾蔡美佐在家被毆骨裂 北港朝天宮董座兒蔡晉財遭聲押

獨／泳池跳水台突斷裂噴飛！他慘受傷仍奪200米自由式金牌 父不捨喊話了

收買格陵蘭？神秘男開600萬元誘簽加入美國請願書 警方出手了

聽新聞
0:00 / 0:00

雲林死亡車禍…前往喪家途中遭大貨車猛撞 7旬婦人命喪輪下

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導

雲林縣崙背鄉昨日下午發生一起死亡車禍。70多歲周姓婦人騎機車準備前往親友喪宅幫忙途中遭後方由20多歲黃姓男子駕駛的大貨車撞上，大貨車失控後再衝撞路旁民宅與鐵皮屋，現場一片狼藉。周婦受困車底，救出時已無生命徵象，送醫搶救仍傷重不治。

事故發生於昨日下午1時多，警方初步調查，周婦騎機車沿崙背鄉中山路往麥寮方向行駛，因距離喪家不遠，準備左轉進入路旁時，突遭後方大貨車撞擊。

附近民眾表示，當時先聽見一聲巨大碰撞聲，出門查看時，大貨車又一路往前衝，直接撞倒喪家擺放在外的花圈，接著再撞上旁邊民宅鐵皮屋，連電錶都被撞毀，現場隨即傳出爆炸聲響，讓附近居民嚇壞。

由於撞擊力道猛烈，周婦當場卡在大貨車輪下。雲林縣消防局獲報後趕赴現場救援，將人救出時已無心跳呼吸，緊急送醫搶救仍回天乏術。

地方民眾透露，周婦與喪家往生者為妯娌關係，平日經常到靈堂協助守靈與打理事務，沒想到途中竟發生死劫，令親友難以接受。

警方表示，肇事駕駛酒測值是否異常及詳細事故原因、責任歸屬，仍待進一步調查釐清。

雲林縣崙背鄉昨日下午發生一起死亡車禍。70多歲周姓婦人騎機車準備前往親友喪宅幫忙途中遭後方由20多歲黃姓男子駕駛的大貨車撞上，大貨車失控後再衝撞路旁民宅與鐵皮屋，現場一片狼藉。圖／讀者提供
雲林縣崙背鄉昨日下午發生一起死亡車禍。70多歲周姓婦人騎機車準備前往親友喪宅幫忙途中遭後方由20多歲黃姓男子駕駛的大貨車撞上，大貨車失控後再衝撞路旁民宅與鐵皮屋，現場一片狼藉。圖／讀者提供

雲林縣崙背鄉昨日下午發生一起死亡車禍。70多歲周姓婦人騎機車準備前往親友喪宅幫忙途中遭後方由20多歲黃姓男子駕駛的大貨車撞上，大貨車失控後再衝撞路旁民宅與鐵皮屋，現場一片狼藉。圖／讀者提供
雲林縣崙背鄉昨日下午發生一起死亡車禍。70多歲周姓婦人騎機車準備前往親友喪宅幫忙途中遭後方由20多歲黃姓男子駕駛的大貨車撞上，大貨車失控後再衝撞路旁民宅與鐵皮屋，現場一片狼藉。圖／讀者提供

車禍 雲林

延伸閱讀

毒駕連環撞驚魂一瞬間 女乘客命危急轉院搶救

悲傷母親節！女兒倒垃圾遭轎車撞飛不治 母親傷痛要求查明真相

榜林圓環前驚傳3車連環撞 6旬男疑「開到睡著」猛撞停等紅燈車

男駕車逆向衝撞嘉市里長參選人店面肇逃 店毀車留現金疑點待查

相關新聞

8旬前立委曾蔡美佐在家被毆骨裂 北港朝天宮董座兒蔡晉財遭聲押

前立委、前北港朝天宮董事長曾蔡美佐及其子曾維斌本月7日遭數十人衝入雲林縣北港鎮住家毆打受傷，雲林地檢署今訊問4名拘提到案的被告，其中北港朝天宮董事長、雲林縣議會副議長蔡咏鍀之子蔡晉財也在其中，檢察官認為其與邱姓男子罪嫌重大，且有滅證、勾串共犯及證人之虞，向雲林地方法院聲請羈押，蔡咏鍀對此表示，此案已進入司法程序，不再多談。

悲傷母親節！女兒倒垃圾遭轎車撞飛不治 母親傷痛要求查明真相

台南市白河區54歲賴姓婦人昨在172線公路旁等環保局垃圾車時，竟遭轎車撞飛撞牆壁掉入水溝不治。肇事67歲鄭姓駕駛自稱「不知道為何會撞到人」。死者母親無法接受、質疑肇事者說法，呼籲檢警查明真相。警方表示，已報請相驗釐清事故原因。

雲林死亡車禍…前往喪家途中遭大貨車猛撞 7旬婦人命喪輪下

雲林縣崙背鄉昨日下午發生一起死亡車禍。70多歲周姓婦人騎機車準備前往親友喪宅幫忙途中遭後方由20多歲黃姓男子駕駛的大貨車撞上，大貨車失控後再衝撞路旁民宅與鐵皮屋，現場一片狼藉。周婦受困車底，救出時已無生命徵象，送醫搶救仍傷重不治。

板車載怪手超過限高卡錦文隧道 蘇花南下一度受阻

一輛載運怪手的平板車，昨天深夜行經蘇花公路160.3公里錦文隧道南下路段，因高度太高，被隧道南口限高3.8公尺的門架卡住，動彈不得，載運的怪手還因此漏油。公路單位前往鋪設木屑吸油，經調整門架高度和更換板車車頭後，今天清晨排除，恢復雙向通行。另，超高行駛違反規定，警方已開罰。

她在北捷遺失「好想兔」袋子...裡面有5萬元 警調監視器竟是尼姑拿的

80歲陳姓婦人日前在台北捷運善導寺站的月台座位遺落一個「好想兔」字樣的背袋，稱裏頭放有5萬元現金，回頭找尋未果認定遺失報警，警方調閱監視器畫面，發現竟是一個穿著袈裟的尼姑偷走，尼姑喊冤說不知裡面有現金，因「好想兔」唸起來像「好想吐」，對出家人不雅觀才拿走丟掉，被依侵佔罪嫌送辦。

中壢燒臘店4月失火…老闆與死神搏鬥10天仍不治、店裝已拆除

桃園市中壢區新中北路於4月21日發生火警，但62歲楊姓男子來不及逃離火場，經消防隊員救出，一度恢復呼吸心跳，但如今傳出，男子治療10天後仍傷重不治，臉書粉專「我是中壢人」指出，「楊記燒臘店老闆已經R.I.P，另外現場已拆除」，不少民眾留言哀悼。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。