雲林死亡車禍…前往喪家途中遭大貨車猛撞 7旬婦人命喪輪下

雲林縣崙背鄉昨日下午發生一起死亡車禍。70多歲周姓婦人騎機車準備前往親友喪宅幫忙途中遭後方由20多歲黃姓男子駕駛的大貨車撞上，大貨車失控後再衝撞路旁民宅與鐵皮屋，現場一片狼藉。周婦受困車底，救出時已無生命徵象，送醫搶救仍傷重不治。

事故發生於昨日下午1時多，警方初步調查，周婦騎機車沿崙背鄉中山路往麥寮方向行駛，因距離喪家不遠，準備左轉進入路旁時，突遭後方大貨車撞擊。

附近民眾表示，當時先聽見一聲巨大碰撞聲，出門查看時，大貨車又一路往前衝，直接撞倒喪家擺放在外的花圈，接著再撞上旁邊民宅鐵皮屋，連電錶都被撞毀，現場隨即傳出爆炸聲響，讓附近居民嚇壞。

由於撞擊力道猛烈，周婦當場卡在大貨車輪下。雲林縣消防局獲報後趕赴現場救援，將人救出時已無心跳呼吸，緊急送醫搶救仍回天乏術。

地方民眾透露，周婦與喪家往生者為妯娌關係，平日經常到靈堂協助守靈與打理事務，沒想到途中竟發生死劫，令親友難以接受。

警方表示，肇事駕駛酒測值是否異常及詳細事故原因、責任歸屬，仍待進一步調查釐清。

雲林縣崙背鄉昨日下午發生一起死亡車禍。70多歲周姓婦人騎機車準備前往親友喪宅幫忙途中遭後方由20多歲黃姓男子駕駛的大貨車撞上，大貨車失控後再衝撞路旁民宅與鐵皮屋，現場一片狼藉。圖／讀者提供