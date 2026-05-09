8旬前立委曾蔡美佐在家被毆骨裂 北港朝天宮董座兒蔡晉財遭聲押

前立委、前北港朝天宮董事長曾蔡美佐及其子曾維斌本月7日遭數十人衝入雲林縣北港鎮住家毆打受傷，雲林地檢署今訊問4名拘提到案的被告，其中北港朝天宮董事長、雲林縣議會副議長蔡咏鍀之子蔡晉財也在其中，檢察官認為其與邱姓男子罪嫌重大，且有滅證、勾串共犯及證人之虞，向雲林地方法院聲請羈押，蔡咏鍀對此表示，此案已進入司法程序，不再多談。

81歲曾蔡美佐7日清晨4時多在北港住家遭數十人闖入，她被推倒在地骨裂受傷送醫，曾維斌則被打到見血，檢警成立專案小組全力查緝，7日晚間針對首波到案的8名被告，法院裁定羈押陳男，9日凌晨再裁定羈押禁見陳男與蔡男。

雲林地檢署表示，今天再訊問4名拘提到案的被告，其中蔡晉財、邱男經訊問後，檢察官認為罪嫌重大，且有滅證、勾串共犯及證人之虞，向雲林地方法院聲請羈押，另2名陳姓嫌犯分別諭知交保5萬元。

蔡咏鍀之子蔡晉財涉入該案，他昨主動提供事發時影片，指當晚他兒子雖有在現場，但兒子和另一名董事，是在幫忙勸架並阻攔其他人衝向前。蔡咏鍀今出席雲林萬人洗腳活動，對於兒子被檢察官聲請羈押，他表示，此事已進入司法程序，不再多談。

前立委曾蔡美佐住家遭群體暴力攻擊事件。圖／民眾提供