聽新聞
0:00 / 0:00
婦人路邊等垃圾車遭轎車撞飛不治 駕駛稱不知為何撞人
台南市白河區54歲賴姓婦人昨天在172線公路旁等環保局垃圾車時，竟遭轎車撞飛撞牆壁、掉入水溝，送醫不治。肇事67歲鄭姓駕駛自稱恍神、一再說不知道為什麼會撞到人」。肇事原待警方調查釐清。
目擊者稱，鄭姓男子昨天下午自國三交流道匝道西往東行駛白河區市道172線行駛，原本開在內側車道，但在35.7公里處突然高速右偏進外側車道邊線，右側擦撞垃圾車、撞飛路邊準備倒垃圾賴姓婦人。
死者賴姓婦人，平時在馬路對面廟中兼任乩身，多年來在路邊等環保局垃圾車。行車紀錄畫面顯示賴姓婦人手提一包垃圾，站在路邊等垃圾車，一輛黑色轎車突然切進垃圾車右方車道縫隙，當場撞噴賴婦，她整個人噴飛撞牆落地，送醫搶救仍宣告不治。
鄭姓駕駛到案警方詢問事發經過，一路回答「不知道」，員警檢測無酒駕、初步查驗也未發現吸食毒品，將再詢問釐清事發經過。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。