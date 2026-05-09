婦人路邊等垃圾車遭轎車撞飛不治 駕駛稱不知為何撞人

台南市白河區54歲賴姓婦人昨天在172線公路旁等環保局垃圾車時，竟遭轎車撞飛撞牆壁、掉入水溝，送醫不治。肇事67歲鄭姓駕駛自稱恍神、一再說不知道為什麼會撞到人」。肇事原待警方調查釐清。

目擊者稱，鄭姓男子昨天下午自國三交流道匝道西往東行駛白河區市道172線行駛，原本開在內側車道，但在35.7公里處突然高速右偏進外側車道邊線，右側擦撞垃圾車、撞飛路邊準備倒垃圾賴姓婦人。

死者賴姓婦人，平時在馬路對面廟中兼任乩身，多年來在路邊等環保局垃圾車。行車紀錄畫面顯示賴姓婦人手提一包垃圾，站在路邊等垃圾車，一輛黑色轎車突然切進垃圾車右方車道縫隙，當場撞噴賴婦，她整個人噴飛撞牆落地，送醫搶救仍宣告不治。

鄭姓駕駛到案警方詢問事發經過，一路回答「不知道」，員警檢測無酒駕、初步查驗也未發現吸食毒品，將再詢問釐清事發經過。