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她在北捷遺失「好想兔」袋子...裡面有5萬元 警調監視器竟是尼姑拿的
80歲陳姓婦人日前在台北捷運善導寺站的月台座位遺落一個「好想兔」字樣的背袋，稱裏頭放有5萬元現金，回頭找尋未果認定遺失報警，警方調閱監視器畫面，發現竟是一個穿著袈裟的尼姑偷走，尼姑喊冤說不知裡面有現金，因「好想兔」唸起來像「好想吐」，對出家人不雅觀才拿走丟掉，被依侵佔罪嫌送辦。
中正一分局忠孝東路派出所日前接獲民眾報案，陳婦稱在北捷善導寺站候車月台石椅休息時，不慎遺留一個印有「好想兔」的背袋，裡面有5萬元現金和零食等物，返回尋找已不見蹤影，警方調閱站內及周邊監視器畫面，很快的鎖定一名72歲郭姓尼姑犯案。
警方詢問了解，陳婦約在當天早上11點多因急著搭車，一時疏忽帶走背袋，直到搭到昆陽站時經友人提醒才發現袋子忘記拿，回頭找尋但已不翼而飛；而根據監視器畫面，袋子約在當天下午1點多被尼姑拿走，當時尼姑看到背袋，拿起查看後放下離去，一會兒又返回拿走。
尼姑到案喊冤，稱不知裡面有5萬元現金，因「好想兔」唸起來像「好想吐」，對出家人不雅觀才會拿走丟掉，警詢後被依侵占罪嫌函送法辦。
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