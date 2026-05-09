中壢燒臘店4月失火…老闆與死神搏鬥10天仍不治、店裝已拆除

桃園市中壢區新中北路於4月21日發生火警，但62歲楊姓男子來不及逃離火場，經消防隊員救出，一度恢復呼吸心跳，但如今傳出，男子治療10天後仍傷重不治，臉書粉專「我是中壢人」指出，「楊記燒臘店老闆已經R.I.P，另外現場已拆除」，不少民眾留言哀悼。

事發當天上午發生火警，出動的華勛消防隊在23分鐘內控制、撲滅火勢，不過楊老闆來不及逃離火場，隊員找到他時無意識、無呼吸脈搏，連忙由分隊救護車送往中壢天晟醫院，幸恢復心跳，但仍未脫離險境需要再治療觀察。不料，經過10天治療，楊老闆仍傷重不治。

不少網友湧入該貼文留言：「收藏店家少了一個」、「想起常常看老闆切叉燒認真的模樣，祝福他」、「以後路過無法買鴨腿飯了」、「油雞腿飯真的好好吃，可惜再也吃不到了」、「祝福老闆一路好走」。