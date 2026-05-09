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影／開車逆向正遇警車 高雄男拒檢逃逸 警開鍘

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄1輛轎車今天凌晨逆向行駛，正遇巡邏路過的警車迎面而來，員警喝令停車受檢，開車男子卻加速逃逸。警方尾隨蒐證後，將開出最高可罰22萬餘元罰單。

今天凌晨1時許，仁武警分局員警巡邏經過鳥松、三民區交界，在三民區澄清路北往南車道，發現前方1輛紅色自轎車逆向行駛迎面而來，員警隨即鳴按警笛並以擴音器喝令開車男子停車。員警上前盤查，開車男子神情渙散，隨後拒絕受檢駕車逃逸。

警方表示，員警尾隨蒐證待伺機攔查，但是見這輛轎車多次闖紅燈、紅燈右轉、行駛人行道及危險駕車等交通違規，嚴重危害用路人安全，前後追緝約5分鐘後，考量該車車速過快，為避免衍生其他公共危害，停止追緝。

警方調閱相關監錄系統，查出轎車車主是朱姓男子（約64歲），正聯繫到案釐清。警方並根據蒐證畫面，以該車拒檢逃逸及沿途多次交通違規共10次，依法將逕行舉發，合計最高罰款可處22萬6200元。

高雄員警今天凌晨攔逆向行駛的轎車，但轎車立即加速逃逸。記者林保光／翻攝
高雄員警今天凌晨攔逆向行駛的轎車，但轎車立即加速逃逸。記者林保光／翻攝

警車 高雄

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