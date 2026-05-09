影／開車逆向正遇警車 高雄男拒檢逃逸 警開鍘

金門榜林圓環又有車禍！金門縣金寧鄉伯玉路二段、勞工就業服務中心前路段，今天下午2時20分許發生一起3車連環追撞事故。一名61歲張姓男子駕駛黑色休旅車，沿伯玉路往榜林圓環、金城方向行駛時，疑因精神不濟、未注意前方路況，直接撞上停等紅燈的銀色自小客車，造成前方另1輛小貨車也遭波及。

2026-05-08 17:51