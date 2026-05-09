聽新聞
0:00 / 0:00
影／開車逆向正遇警車 高雄男拒檢逃逸 警開鍘
高雄1輛轎車今天凌晨逆向行駛，正遇巡邏路過的警車迎面而來，員警喝令停車受檢，開車男子卻加速逃逸。警方尾隨蒐證後，將開出最高可罰22萬餘元罰單。
今天凌晨1時許，仁武警分局員警巡邏經過鳥松、三民區交界，在三民區澄清路北往南車道，發現前方1輛紅色自轎車逆向行駛迎面而來，員警隨即鳴按警笛並以擴音器喝令開車男子停車。員警上前盤查，開車男子神情渙散，隨後拒絕受檢駕車逃逸。
警方表示，員警尾隨蒐證待伺機攔查，但是見這輛轎車多次闖紅燈、紅燈右轉、行駛人行道及危險駕車等交通違規，嚴重危害用路人安全，前後追緝約5分鐘後，考量該車車速過快，為避免衍生其他公共危害，停止追緝。
警方調閱相關監錄系統，查出轎車車主是朱姓男子（約64歲），正聯繫到案釐清。警方並根據蒐證畫面，以該車拒檢逃逸及沿途多次交通違規共10次，依法將逕行舉發，合計最高罰款可處22萬6200元。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。