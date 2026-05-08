外籍男闖軌遭撞亡 台鐵高雄鳳山交通一度受阻

台鐵高雄至鳳山間今晚發生死傷事故，1名旅客在科工館站月台違規侵入軌道，遭3081次區間快車撞及，鐵路警察及消防人員獲報趕往現場處理，發現死者是1名外籍男子，全案由鐵路警察局高雄分局報驗。

台鐵公司表示，今晚8時50分許受事故影響，高雄至鳳山間東正線一度中斷，目前改以西正線採單線雙向行車，列車旅客改乘3251次區間車協助接駁，後續由鐵路警察持續調查處理。

據了解，死者疑為23歲的越南籍男子，詳細身分及事故原因仍待警方進一步釐清。

台鐵公司呼籲，民眾切勿侵入鐵路路線，以免發生危險，並造成列車延誤及影響旅客權益。

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