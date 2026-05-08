影／高雄民宅深夜遭丟爆裂物 涉案男落網…犯案原因曝

高雄市大寮區今天凌晨發生丟擲爆裂物案，1枚疑用煙火改造的「煙火炮」在民宅前爆炸，瞬間火光四射、濃煙瀰漫，巨大聲響驚醒住戶。警方追查後，今天傍晚在苓雅區逮捕涉案的34歲吳姓男子，全案依妨害自由、恐嚇等罪嫌移送偵辦。

據了解，今天凌晨1時30分許，吳姓男子到大寮區民智街1處民宅丟擲「煙火炮」爆裂物，監視器畫面顯示，爆裂物落地後瞬間炸開，先冒出猛烈火光，接著火星四散、濃煙瀰漫，爆炸聲響驚人。

33歲陳姓女屋主表示，平時未與人結怨，凌晨突如其來的爆炸聲，嚇得全家不敢再睡，隨即向警方報案。林園警分局獲報後派員到場採證，初步研判爆裂物疑為以煙火改造的「煙火炮」。

警方成立專案小組，並報請高雄地檢署檢察官指揮偵辦，調閱監視器追查涉案車輛，今天下午5時30分許，在高雄市苓雅區運動中心旁發現吳姓男子的涉案車輛，警方埋伏後順利將他逮捕到案。

警方初步調查，吳男因與前妻發生感情糾紛，疑為表達不滿，持「煙火炮」前往前妻住處丟擲，未料爆裂物滾落至鄰近民宅後爆炸，波及無辜住戶。全案訊後依刑法妨害自由、恐嚇等罪嫌移送高雄地檢署偵辦。

吳姓男子今天在高雄大寮區丟擲煙火炮，火光四射。圖／讀者提供