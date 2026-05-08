駕駛連撞2車肇逃 不甩爆胎、傳動軸脫落硬拖2公里釀火燒車

51歲蕭女今天上開車在暖暖區東碇路時，擦撞路旁2輛汽車後並未停車處理，反而肇逃往前開了約2公里，疑因撞擊後爆胎及傳動軸脫落，導致右側車輪摩擦起火燃燒，火勢猛烈才下車，消防人員撲滅火勢。警方依違反道交條例吊扣駕照、開罰。

消防局今天上午9時45分獲報，暖暖區暖碇路718號前有汽車火燒車，冒出大量濃煙，暖暖分隊人車9時50分抵達，發現汽車起火，已陷入火海，前半部引擎蓋部分全面燃燒。消防人員布設水線灌救，9時53分火勢迅速撲滅，現場無人受困傷亡，駕駛行駛途中發現冒火，立即停車及時逃出。

消防人員原本以為引擎線路起火，但採證時一看發現車胎爆胎及傳動軸脫落，疑撞擊造成起火，市警第三分局員警到場處理，查出蕭女行經東碇路200號時，先擦撞路旁1輛計程車後，再擦撞另1輛汽車，蕭女未停下，不顧右前輪爆胎仍往前硬開約2公里，直至東碇路718號前車頭冒出大量濃煙起火，火勢猛烈才下車逃命。

經消防火調人員初步研判，疑因肇事車輛輪胎及傳動軸脫落，導致右側車輪摩擦起火燃燒。警方通知遭擦撞車主到場處理，並依A3交通事故及肇事逃逸程序，通知交通隊員警到場處置。蕭女酒測值為0mg/L，毒品唾液快篩結果亦呈陰性。

警方說，蕭女連撞2車未報警停留現場涉肇逃，但未致人受傷，將蕭女依違反道路交通管理處罰條例62條扣駕照1個月以上3月以下，並處1000元以上3000元下罰單。

第三分局提醒民眾，平時應定期檢查車輛輪胎、煞車及底盤等機件狀況，若發現異音或零件鬆脫情形，應立即檢修，避免因車輛故障引發交通事故或火燒車意外，以維護自身及其他用路人安全。